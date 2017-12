Mezőgazdasági mintaprogramot dolgoznak ki: magunknak is megtermelhetnénk a paradicsomot

– A Dél-Alföldön is egyre égetőbb kérdéssé válik a munkaerőhiány, ami főleg a kézi munkaerőt igénylő területekre, például a kertészetekre jellemző. Az elkövetkező időszak egyik fontos feladata, hogy erre reagáljunk – fogalmazott Farkas Sándor.

A mezőgazdaság fokozott mértékben vette ki a részét a gazdasági, ezen belül a külgazdasági sikerekből – fogalmazott. Hozzátette: a számok mögött nem rajzolódik ki, hogy a magyar mezőgazdaságnak milyen kihasználatlan potenciáljai lehetnek. Szerinte sokkal többet tudnánk termelni, ha például az öntözési kultúrát fejlesztenénk. A miniszterhelyettes kiemelte, az üvegházak termálvízzel fűtése is egy ilyen terület.

Magyar Levente (balról) és Farkas Sándor a mezőgazdaság kihasználatlan lehetőségeiről, az ágazat jövőjéről beszélt. Fotó: Kovács Erika

– Csongrád megyében meghatározó szerepet tölt be a mezőgazdaság. Ezért is fontos kérdés a jövő – mondta Farkas Sándor országgyűlési képviselő. A partnertalálkozón külgazdasági szempontból is megvizsgálják az ágazat helyzetét. Hangsúlyozta, meg kell találni a mezőgazdaság hatékonyságnövelő pontjait, amivel javíthatják az ágazat jövedelmezőségét.A partnertalálkozón részt vett Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára.– Az utóbbi években dinamikusan fejlődött a külgazdaság, a kivitel eléri a 100 milliárdos nagyságrendet. Munkahelyek tízezrei létesültek, a bérek nőttek, a munkanélküliség csökkent.– Magyarország minden télen 200 ezer tonna paradicsomot importál saját szükségletre, miközben itt ülünk a termálvagyonon. Vagyis saját magunknak is megtermelhetnénk a szükséges mennyiséget – vélekedett.

Magyar Levente a holland példát említette. Magyarország nagyjából kétszer akkora, mint Hollandia. A holland kivitel viszont közel tizenötszöröse a magyarnak. Megállapítható, hogy Hollandia harmincszor annyi kiviteli terméket állít elő, mint hazánk. A térség polgármestereivel és az országgyűlési képviselőjével vizsgálják egy mezőgazdasági mintaprogram elindításának lehetőségét, feltételeit, különösen a fóliás kultúrák elterjesztése érdekében. A következő hónapokban kidolgoznak erre egy stratégiát. Felmérik, honnan lehet tőkét bevonni az ágazatba, hogy minél többen visszatérjenek ehhez a megélhetési lehetőséghez.