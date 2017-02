Mindenkiben él egy spártai harcos

Edzőteremben, izzadással tölteni a szombatot: ehhez is kell az eltökéltség. Fotó: Králik Emese

– Hivatalosan tavaly november 4-én alakult a csapat – emlékezett vissza Spartan Race Training Group Szentes vezetője, Gazsi Tamás. A világ egyik legizgalmasabb terepversenyének is nevezett spártai futamok hazánkban is egyre népszerűbbek. Ez nem más, mint legkevesebb 5 kilométer terepfutás vízben, sárban, akadályokkal nehezítve: rönk- vagy zsákcipeléssel, palánkmászással, szögesdrót alatt kúszással. Ősz óta a Kurca-parti város is büszkélkedhet egy elszánt csapattal. A társaságot nem csak szentesiek alkotják, edzőteremben és terepen is készülnek az embert próbáló feladatokra. Az áprilisi veszprémi versenyre 45-en jelentkeztek a szentesi csapatból.

– Nem mindenkinek van sportmúltja, elég, ha valaki szereti a kihívásokat, és kellőképpen őrült ahhoz, hogy részt vegyen egy ilyen versenyen – árulta el Tamás. – Mindenkinek más a motivációja, az enyém például az, hogy ma jobb legyek, mint tegnap voltam. A pályán olykor egy vadidegennel kell úgy megoldani egy feladatot, hogy akár nem is beszéljük egymás nyelvét. Az biztos: aki egyszer belekóstol, az függő lesz. Többen katonák vagyunk, a szentesi műszaki ezredtől minden támogatást megkapunk ahhoz, hogy edzhessünk és eljuthassunk a versenyekre. Szinte hihetetlen, mekkora húzóerejük van a társaknak. Hogy csak egy példát mondjak: aki soha nem futott 5 kilométernél többet, az is legyűrt velünk elsőre 13-at, ekkora erőt ad a többiek motivációja.Kiderült: a versenyekre való készülés nem pusztán kiváló erőnlétet biztosít a „spártaiaknak", de ad valami sokkal többet is. Segít a hétköznapokban, hiszen aki maga mögött tud egy komoly felkészülést, attól kezdve nehezebben adja fel a dolgokat, illetve a váratlan feladatokat is könnyedén oldja meg. A szentesi csapat már azt tervezi: hamarosan ők is szerveznek egy versenyt.