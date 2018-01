Mini bölcsődéket építenek a kistelepülések

Nagymágocson már 6 éve működik a 14 férőhelyes bölcsőde. A legkisebbek intézményét az óvodával együtt idén felújítja az önkormányzat. Fotó: Kovács Erika

– Szeptemberben már fogadjuk a kicsiket a mini bölcsődénkben – mondta Szarka Attila , Árpádhalom polgármestere. – Egységes óvoda-bölcsődét szerettünk volna létrehozni, erre meg is kaptuk a támogatást. Időközben azonban változtak a jogszabályok, 2018 szeptemberétől ezt a formát már nem ismeri el a törvény. Alkalmazkodunk az új feltételekhez.– Újraterveztünk mindent. A mini bölcsődénk az óvoda épületében lesz kialakítva, de külön bejárattal, önálló egységként – tette hozzá az árpádhalmi polgármester.Az önkormányzat felméréseket végzett. A településen 5-6 olyan kisgyermek él, akiknek az édesanyja munkába állna, és igénybe venné a mini bölcsi szolgáltatásait. A polgármester elmondta, a mini bölcsőde 7 fős lesz, az esetleges üres helyekre pedig a környék településeiről, például a közeli Orosházáról is fogadnának gyermekeket.Derekegyházon 2017. december 31-éig családi napköziben gondozták a 2-3 év közötti gyerekeket. A jogszabály ezeket az intézményeket is megszüntette, ezért a településen ez év januárjától áttértek a mini bölcsődére.– A 7 fős mini bölcsiben nincs panaszunk a létszámra, sőt, sorban állás van a helyekért – tudtuk meg Szabó István polgármestertől.

A település jövőre újítja fel és alakítja át az iskola épületét. Mivel a felső tagozat több éve Szentesre került, ezért az épület egy része most üres. A felújítás során egy épületbe kerül, természetesen egymástól elkülönítve a bölcsőde, az óvoda és az alsó tagozat.– Az új mini bölcsődei részt úgy alakítjuk ki, hogy ha szükséges, át tudjuk minősíttetni bölcsődévé, ahová 14 gyermeket is fel lehet venni. Erről majd a képviselő-testület dönt. A felújítással augusztus végéig szeretnék elkészülni.Csanádalbertin mikrotérségi mini bölcsődét alakítanak ki, ahol a helyi 2-3 éves gyermekeken kívül a nagyérieket, ambrózfalviakat és a pitvarosiakat is fogadják, ha erre igény lesz.– Bölcsiben már van tapasztalatunk, hiszen egységes óvoda-bölcsődét működtetünk – tájékoztatott Csjernyik Zoltán , Csanádalberti polgármestere.– Az óvodához építünk egy új részt, ott alakítjuk ki a mini bölcsődét. Ha az időjárás engedi, már tavasszal nekilátunk a munkának.A 10 ezer lélekszám alatti településeken jövőre folytatódik a bölcsődeprogram. 2018-ban 1,5 milliárd forintra pályázhatnak az önkormányzatok.