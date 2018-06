Mos, főz, babázik a szegvári édesapa: az anya szíve leállt, újraélesztették - most mindent újra kell tanulnia

Anyára vár a hajvágás, addig hosszú marad a bozont



Hajnalka, az édesanya fodrász. Eddig a családtagok haját ő vágta. Most azt kérte, ne menjenek másik fodrászhoz. – Akkor jó darabig kócosak maradunk, de annyi baj legyen – nevetett az apa. – Dani amúgy is hosszú hajjal akart a ballagási fotón szerepelni. Reméljük, ez is ösztönzi a feleségem, hogy minél hamarabb felépüljön!

A háztartási munkából is kiveszi mindenki a részét. Fotó: Kovács Erika

Nagyon hiányzik az anyukájuk a Bihari gyerekeknek. Reménykednek a felépülésében. Fotó: Kovács Erika

– Nevelem a gyerekeket, mosok, főzök, takarítok, már ha ezt a legkisebb gyermekünk, a nemsokára féléves Peti baba megengedi – puszilta meg a legkisebb fiát a 44 éves Bihari József. – November 27-én született a negyedik gyermekünk, Peti. Semmi gond nem volt – kezdte történetüket a szegvári férfi. Év végén azonban felfázott a felesége. A szoptatás miatt antibiotikumot nem kaphatott. Január elején annyira rosszul lett, hogy bekerült a szentesi kórházba. Pár napig minden rendben volt, szépen javult az állapota.– Az egyik látogatásunk után arra jöttünk haza, hogy a védő nénink hozott nekünk főtt ételt. Felhívtam a feleségem, hogy elújságoljam neki. De nem ő, hanem az orvos vette fel a telefont. Közölte, hogy nagy baj van. Leállt a feleségem szíve. 40 percig küzdöttek az életéért, szerencsére sikerrel. Igaz, nem áltattak. Megmondták, hogy a feleségem gyakorlatilag meghalt, szinte semmi esélye sincs az életre. Hajnalka, akivel 20 éve élünk együtt, rácáfolt mindenre – mesélte Bihari József.Az oxigénhiányos állapot azonban nem múlt el nyom nélkül. A 41 éves édesanya napokra mély kómába került, amit az éber kóma váltott. A férje mindennap órákat beszélt hozzá, felolvasott neki, zenét hallgattatott vele. A gyerekek két hónapig nem találkozhattak az anyukájukkal.A Bihari házaspárnak 4 gyermeke van. Máté 15 éves, asztalosnak tanul Hódmezővásárhelyen. A 14 éves Dani most ballag egy szentesi általános iskolából. Bátyjához hasonlóan ő is Vásárhelyen tanul tovább, állategészségügyi szakon. Ornitológus szeretne lenni. Kamilla 8 éves, Szentesre jár suliba. Peti baba pedig 6 hónapos.– Mindennap negyed 5-kor kelek. Elszaladok a pékségbe, aztán felkeltem Mátét, akinek fél 6-kor indul a busza. Utána a két középső gyereket indítom Szentesre. Ekkorra már Peti baba is felébred. Délelőtt mosok, takarítok, meg amit kell, már ha Peti baba ezt hagyja. Ha nem, akkor félreteszem a házimunkát, és csak vele foglalkozom. Délután jönnek haza a nagyok. Tanulás, különórák, közben én mindennap bemegyek a feleségemhez. Addig Petit valamelyik ismerősömre hagyom. Aztán ismét haza, és főzöm a vacsorát – mesélte egy napját az apuka, akinek alaposan megváltozott az élete. Bevallotta, karácsonykor még nem tudott főzni.A három nagy gyereket megkérdeztük, mennyire jött bele apjuk a főzéstudományba. Válaszként összemosolyogtak. – Azért van, ami jó! Például a borsófőzelék, a pörkölt, a fasírt, meg a rántotta – egyeztek meg végül nevetve.Máténak, Daninak, Kamillának nagyon hiányzik az édesanyjuk. Két hónapig nem mehettek be hozzá. Azóta már többször is találkoztak vele. A gyerekek sokat segítenek az apjuknak a házimunkában és Peti baba gondozásában. Esténként együtt fürdetik a „kis delfint", aki imád pancsolni. Ottjártunkkor kézről kézre járt a pici. Látszott, hogy nem az első eset. Ügyesen babáztak.Annak ellenére, hogy nagy a baj, a család kiegyensúlyozott. A gyerekek vidámak, sugárzik róluk az egymás iránti szeretet. Bíznak abban, hogy az édesanyjuk visszatérhet hozzájuk.– Egy percig sem fordult meg a fejünkben, hogy elveszíthetjük. A szentesi orvosok, ápolók mindent megtesznek érte. Most az ápolási osztályon fekszik. Sokat fejlődött. Bár a rövid távú memóriájával baj volt, a hétvégén már a picit is felismerte. Önállóan is tud enni, megfogja a bögrét. A gyógytornászok segítségével 1-2 lépést is sikerült megtennie. Nagyon bizakodunk, hogy egyszer végre hazajöhet – mondta Bihari József.Az édesapa asztalos, de most nem tud dolgozni. Vissza kellett mondania a megrendeléseit. – Szerencsére hitelünk csak a gáztűzhelyre van, a házra nincs, azt már korábban kifizettük. Nem mondom, hogy jómódban éltünk, de megvolt mindenünk. Most feléltük a tartalékokat. A feleségem gyeséből és a családi pótlékból élünk, ami nem sok. De ez sem baj, csak kapjuk vissza a feleségem...