Nagygépek miatt nincs útjelző tábla Fábiánsebestyén felé

Garanciában javította ki a kivitelező a fábiáni út három hibáját – írta válaszában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Mint kedden hírt adtunk róla,Olvasóink féltik a most még sima felületet. Szeretnék, ha sokáig jó minőségű lenne, mert úgy sejtik, az a szakasz a következő 20 évben nem kap új aszfaltot. Korábban egyébként olyan rossz minőségű volt a fábiáni út, hogy az internetezők az ország legrosszabbjának választották.Arra is kíváncsiak voltunk, miért nincsenek az 1 milliárd forintos beruházással felújított út mellett fényvisszaverő oszlopok, amelyek este, de különösen ködös időben az autósok segítségére lennének.A közútkezelő válaszából kiderül, a vezetőoszlopok kihelyezése nem kötelező. Mérlegelni kell, mekkora járművek közlekednek az adott útvonalon, illetve hogy milyen széles az útpadka – a fábiáni úton eléggé keskeny. A mezőgazdasági gépek forgalma viszont jelentős. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltetési tapasztalatai alapján ilyen paraméterek mellett fennáll a veszélye, hogy a nagygépek megrongálják az oszlopokat, ezért inkább nem tettek ki.Más útszakaszokon is sok a kidőlt, tönkretett vezetőoszlop. Szentesen a város végét jelző táblától a derekegyházi elágazásáig például 21 kidőlt, összetört oszlopot számoltunk meg.