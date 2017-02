Naponta háromszor bedugul az utca

Az unokájáért jár az oviba, gyakran megfordul az épület oldalánál lévő, szűk Szeder Imre utcában. Hivatalosan kétsávos, valójában inkább egy. Az aszfaltcsík két oldalán feljavították a padkát, oda kellene állnii a jár-

művekkel. Nem mindig sikerül.

Kovács Istvánné%_ megfigyelte: a helyzet főleg azoknak bosszantó, akik nem az oviba igyekeznek, de kénytelenek átaraszolni az olykor alig egy autó szélességű, szabadon maradt sávban. Egy édesapa pedig azt mondta, legszívesebben kitiltaná a forgalomból a parkolni képtelen hétvégi autósokat.



Reggel, illetve délben és fél 4 körül szűkül be igazán a Szeder Imre utca. A Rákóczi utcai kereszteződésénél kialakítottak néhány parkolót, az említett időpontokban azonban ennél nagyságrendekkel több autó érkezik. Az utcába mindkét irányból be lehet hajtani, a várakozást semmilyen tábla nem tiltja.



Megkérdeztük a városháza műszaki osztályát: milyen megoldást ajánl az önkormányzat. Illetve azt, amit a szülőktől is hallottunk, hogy véleményük szerint segítene-e a helyzeten, ha az egyik oldalon tilos lenne megállni. Amint válaszolnak, visszatérünk a témára.