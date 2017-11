Négymilliót osztottak szét tanulásra Szentesen

Nem csatlakoznak a Bursa Hungaricához

A szentesi önkormányzat a saját maga által alapított felsősoktatási ösztöndíjjal olyan fiatalokat támogat, akiknek anyagi szempontból nehézséget okoz a főiskolai, egyetemi tanulmányok folytatása. A pályázók egyszeri, 20-től 50 ezer forintig terjedő összeget kapnak. Szentes évek óta nem csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez. Többek között azért, mert sok diáknak azt beszámították a szociális juttatások közé, így elestek más lehetőségektől.

– Mindketten kollégisták vagyunk a kecskeméti főiskolán, lesz mire költeni a fejenként 30 ezer forintot – mondta a szentesi városházán Kondorosi Nándor és Héja Sándor. – Elsőévesek vagyunk. Helyi buszbérletet, tanszereket vásárolunk majd. Ha valóban lehet jövőre is pályázni erre a támogatásra, biztosan megpróbáljuk – szögezték le.Felsőoktatási ösztöndíjakat adtak át csütörtökön a szentesi fiataloknak. A szegedi egyetemen biomérnöki tanulmányokat folytató Vida Linda harmadéves, neki magas szinten kell tanulni a matematikát, ő például többek között egy komolyabb számológépbe fektet majd be. – Később talán még egy gépészmérnöki szakot is elvégzek. Ezzel a képzettséggel szerintem legközelebb a fővárosban, de még valószínűbb, hogy külföldön találok majd jó állást – hallottuk tőle.Az önkormányzattól nyerhető egyszeri támogatást idén 89 diák kapja, közel 4 millió forintot osztanak szét köztük, tudtuk meg a szociálpolitikai iroda vezetőjétől, Lencséné Szalontai Máriától. – 15 éve az első diploma megszerzését segítjük – közölte. A polgármester, Szirbik Imre úgy fogalmazott: semmilyen elköteleződést nem várnak a pénzért cserébe, mindössze annyit, hogy az, aki Szentesről származik, mindig érezze magát a közösség részének.Csak egy aláírást kér a támogatásért cserébe. Jól jön a segítség a diákoknak. Fotó: Králik Emese