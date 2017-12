Négyzetméterenként 78,4 kiló paradicsomot termelt

– Sok mindennek köszönhető ez a terméshozam – mondta Nagy Zoltán. – Két évvel ezelőtt építettem az új üvegházat. Amikor 2014-ben a fejlesztés mellett döntöttem, úgy határoztam, hogy nem 2015 elvárásainak, hanem a jövőnek szeretnék megfelelni.A Magyarországon még kevésbé elterjedt diffúz üvegből készült a ház tetőszerkezete. Ez akkoriban Hollandiában mint a futótűz, úgy terjedt, de nálunk még szakmai körökben is nagyon idegenkedtek tőle. Én bizalmat szavaztam ennek az új technológiának, amely speciálisan engedi át a fényt.Az első palántákat 2015. november 23-án ültettük. 2016-ban négyzetméterenként 69 kilogramm paradicsomot szüreteltünk, míg a régi, 70-es években épült üvegházban ez a mennyiség 20 kilogramm volt – mondta.Nagy Zoltán a szüleitől tanulta a fóliakertészet alapjait. Ők munka mellett gazdálkodtak, később főállásban művelték a fóliát. A 41 éves Nagy Zoltán, bár kereskedőnek tanult, végül a családi gazdaságban találta meg számításait. Ma már ő irányítja az AGRO-FOL 2003 Bt.-t.– A szüleim paprikával és fejes salátával foglalkoztak. 2004-ben, egy már akkor is réginek számító üvegházat béreltünk, ahová paradicsomot ültettünk. Ez a növény sokkal jobban igényli a modern technológiát, mint például a paprika.

A fábiánsebestyéni kertészetben néhány éve építettek egy egyhektáros fóliaházat, ahol már az úgynevezett hosszú kultúrás módszerrel termesztették a paradicsomot. Ott is számítógép vezérlésével kapták a növények a tápanyagot és a vizet.A két éve épült üvegházban pedig a legmodernebb technológiát alkalmazzák. A házba egyébként csak védőoverallban léphetnek be a dolgozók és a látogatók, kéz- és lábfertőtlenítés után. Így előzik meg, hogy fertőzés kerüljön a területre.Az üvegházban amit lehet, gépesítettek. A dolgozók speciális kocsikon végzik a sorok között a munkát.– A beruházást banki hitelből és önerőből oldottam meg, mert gyorsan szerettem volna felépíteni az üvegházat. Ha uniós forrásra pályázok, akkor jövőre kezdhetném az építkezést. Azóta egyébként az építőanyagok mintegy 30 százalékkal emelkedtek, úgyhogy nem bántam meg a döntést.Az első év sikere után jött a folytatás. Az időjárás is rendkívül kedvező volt. A betegségek is elkerülték a paradicsomot. Míg az első években 10-15 százalékos volt a tőszámhiányunk, most ez lényegesen lecsökkent. Májusra már az előző évihez képest 3 kilóval javult a négyzetméterenkénti eredményünk.Sejtettük, hogy jobb évünk lesz, mint 2016-ban, de arra nem gondoltunk, hogy 78,4 kilogrammal zárjuk az évet – mondta a kertész.Az üvegházba december 1-jén kerültek be az új palánták, most virágzanak. Némelyiken már látszik a kis termés. A kertészetben az emberek mellett háromkaptárnyi méhecske is dolgozik, a beporzást végzik. A tövekről a tervek szerint március 10-én szedik le az első termést.– Hogy felül lehet-e múlni az idei rekordot? Ezt kérdezik sokan, szakmai körökből is. Én már azzal is elégedett leszek, ha az idei eredményt tartani tudjuk jövőre. -mondta Nagy Zoltán.