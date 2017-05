Néha a szomszéd síron landol az elszáradt koszorú

A temetőt a református egyház kezeli. A sírokat és azok közvetlen környezetét a hozzátartozóknak kell megszépíteniük. A zöld hulladéktároló edények éppen üresen álltak, kettő kivételével körülöttük is rend volt. A kaputól távolabb azonban egyelőre két nagyobb halom várja, hogy valaki elszállítsa.



Az utakat és azok környékét a fenntartó hozza rendbe, a szemetet épp ezekben a napokban viszik el, de Gilicze András lelkész szerint sokat javítana az összképen, ha a látogatók is vigyáznának a rendre.



– Nem is egyszer fordult már elő, hogy használaton kívüli sírra dobta valaki a szemetet, a többiek pedig, mintha kijelölt lerakó lenne, követik a rossz példát. Egy csapat jelenleg is azon dolgozik, hogy minden hozzátartozó elégedett legyen a sírkerttel.



Az önkormányzati kezelésben álló magyartési temetőre is sokat panaszkodtak a lakosok. Közmunkások a napokban kezdték el az elburjánzott növények irtását. Úgy tudjuk, a ravatalozót is felújítják, rendbe hozzák a szolgálati lakást, megépítik a bevezető utat, kitisztítják a vízelvezető árkot, újjáépítik a kerítést.