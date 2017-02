Nem lesz gáz a szentesi kórházban

Elavult a kazánház, ahonnan biztosították a fűtést, illetve a főzéshez és a mosáshoz a gőzt a szentesi kórházban. A rendszert nem lehet felújítani, az új berendezések nagyon sokba kerülnének. – A kazánház átalakítására 52 millió forintot kaptunk. A konyhai gőzüstöket elektromos üstökké alakíttatjuk – mondta tegnap sajtótájékoztatón Kalmár Mihály , a Bugyi István kórház főigazgatója.– A jövőben mi is a gyulai kórház mosodájába visszük majd a szennyest, amivel éves szinten több mint 22 millió forintot spórolunk. Két épületben forró gőzzel fűtöttünk, azokat is termálvizes fűtésűvé fejlesztjük. Ez a beruházás gyakorlatilag egy év alatt megtérül. Sajnos a termálkútjaink is elavultak. Ezen a területen is lesz felújítás. Az 50 éves rendszert modernizáljuk. Június 30-ától megszüntetjük a gázfelhasználást a kórházban. Ez országosan is egyedülálló lesz.A főigazgató arról is beszámolt, hogy uniós pályázatok révén felújítják az orvos- és nővérszállót, illetve tovább bővítik az intézmény napkollektoros lehetőségeit is. Az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól több kisebb beruházásra összesen 77 millió forintot kaptak.– Év végén még 37,4 millió forint adóssága volt kórházunknak, január 31-én már csak 3,2 millió. Az állam vállalta a tartozást. Pályázati forrásból pedig további 111 millió forinthoz jutottunk, valamint az év végi „kasszasöprésből" még további 18 millió forintot kaptunk – tette hozzá az igazgató. Egy törvény jóvoltából megszabadultak a megyei önkormányzattól felvett 363 millió forintos kölcsönüktől is.