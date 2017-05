Nem nyílt Szentesen új patika: a névadás tévesztette meg a helyieket

Más településen valószínűleg fel sem kapnák a fejüket egy ilyen hírre, a szentesieket viszont nagyon érdekli a dolog. Nem ok nélkül.



Lapunk hónapokon át követte az orvosi ügyelet átköltöztetésének történetét. A mentőállomásról a Vásárhelyi út 30. szám alá került, egy egykori patika üresen álló falai közé. Szabályok rendelkeznek arról, hány gyógyszertár lehet egy településen, Szentesen annyi marad, amennyi most van, nem nyithat senki újat, magyarázta korábban Szirbik Imre polgármester. Hogy lehet akkor, hogy mégis engedélyt kapott egy, alig pár háznyira a Vásárhelyi út 30-tól? – érdeklődtek olvasóink. A logó, egy zöld kereszt, és a név, az „egészségpatika" valóban ilyen profilra utal, azonban úgy tudjuk, inkább egészségügyi termékeket, gyógynövényeket, és hasonló holmikat árulnak. Illetve árultak, pontosítottak a környékbeli vállalkozások dolgozói.



A „patika" kinyitott, pár nap után kifelé pakolni láttak egy nőt, hallottuk a kereskedőktől. Az ajtón most tényleg lakat van, gyógyszereket nem, csak üres polcokat, pár csomag pelenkát, teafüvet és cukorkát láttunk bent. Arról, hogy ki üzemelteti, nem láttunk információt. Egy biztos: akármi is a kis helyiség, biztos nem gyógyszertár. A zöld kereszt nem patikát jelöl.