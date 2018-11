Nincs önálló orvosi ügyelet Nagymágocson - Újraélesztési tanfolyamot szerveznek

– Átutazóban Nagymágocson lett rosszul egy idős férfi a múlt héten pénteken – beszélt a tragikus kimenetelű rosszullétről Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Elmondta, a férfi a Szántó Kovács János utcában kért segítséget. Az utca lakói mindent elkövettek, hogy megmentsék a férfit, ezért a polgármester szerint mély tiszteletet érdemelnek. – Nem rajtuk múlt, és a mentősökön sem, hogy nem sikerült. Őszinte részvétem a családnak. A tragikus haláleset után voltak, akik a településünkön azt feszegették, mi ilyenkor a háziorvos szerepe. Településünkön két háziorvos dolgozik, két körzetben. Adott rendelési idejük van, de tudom, hogy sokszor otthon is keresik őket, hétvégén, ünnepnapon vagy éjszaka. De tudomásul kell vennie mindenkinek, hogy nekik is van magánéletük, nem kötelesek folyamatosan a településen tartózkodni. A háziorvosok természetesen nem vonhatók felelősségre ebben a sajnálatos történésben. Múlt pénteken, november 2-án munkaszüneti nap volt – mondta a polgármester.



– Azt is sérelmezték néhányan, hogy nincs a településen orvosi ügyelet. Az ügyelet fenntartása nemcsak gazdasági, hanem kőkemény humánerőforrás-kérdés is. Ügyeletet mindennap a rendelési idő végétől a másnapi rendelés kezdetéig kellene tartani, illetve hétvégeken és ünnepnapokon is. Magyarországon nincs annyi orvos, hogy ezt minden településen meg lehetne oldani. Ezért működik kistérségi szinten – hívta fel a figyelmet a polgármester.



Szebellédi Endre elmondta, Nagymágocs közel két éve az orosházi orvosi ügyelethez tartozik, átkérték magukat. Ennek oka részben az volt, hogy korábban a szentesi orvosi ügyeleten, annak átszervezéséig, voltak gondok, orvoshiánnyal küszködtek. Másrészt Orosháza közelebb van Nagymágocshoz, mint Szentes. Az orvos gyorsabban odaér.



– Azt is felvetették a Facebookon, hogy ápolókkal, szakképzett nővérekkel kellene az ügyeletet megoldani. Nővérügyelet nem lesz sem Nagymágocson, sem máshol az országban, hiszen ők például gyógyszert sem írhatnak fel. Ezért azt kérem, hogy ne áltassuk a lakosságot olyan dolgokkal, amik ugyan jól hangzanak, de nincs létjogosultságuk – hangsúlyozta a polgármester.



Szebellédi Endre elmondta, a települési újságban többször írtak arról, hogy milyen esetekben kell az ügyeletet, illetve mikor a mentőt hívni, a telefonszámokat is leközölték.



– A cikk elején említett esetben olyan lakosok kezdték meg a férfi újraélesztését, akik tudták, hogy mit kell tenni. Ezzel nincs mindenki így, akkor sem, ha jogosítványa van, és elsősegélyből is vizsgát tett. Éppen ezért elhatároztuk, hogy az érdeklődőknek újraélesztési tanfolyamot szervezünk, hogy a mentő kiérkezéséig is segíthessünk. Hiszen nem tudhatjuk, hogy kinek a családjában fordul elő, hogy valakit újra kell éleszteni – közölte a polgármester.