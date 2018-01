Nyugodt kampányra készül Farkas Sándor

Meglátása szerint a kormánypárt sikeres: visszahozta a csődből Magyarországot, konszolidálta az önkormányzatokat, a köz- és államigazgatás minőségi változáson ment át. A választókerület ügyeiről elmondta: fontos lépés volt a szentesi kórház életében, hogy az adósságrendezés következtében „levegőhöz jutott". Ugyanakkor sok egészségügyi intézményben szinte feudális viszonyok uralkodnak, ezen a téren van még tennivaló, tette hozzá. Visszautasítja az olyan véleményeket, hogy kampányfogás lenne a szentesi műtőtömb építése.



A térség egyik legfőbb problémája szerinte, hogy hogyan lehet megállítani a népesség fogyását, illetve milyen módon lehet a már nem itt élő fiatalokat visszahívni. A Dél-Alföld mezőgazdasági terület, ebben kell megkeresni a kitörési pontot. A termékek minél magasabb feldolgozottsági szintjére kell törekedni. Többek között ezért is van még javítanivaló az oktatás területén, de Farkas Sándor szerint azért, hogy a diákok az egyetemek visszajelzései szerint sem kapnak jó alapokat, nem a Fidesz-kormány okolható.



– Felelőtlenül ígérni nem fogok, sőt, aki összevissza ígérget, már most megmondhatom: nem fogja tudni betartani. Főleg, ha az nem vág egybe a kabinet szándékaival, függetlenül attól, hogy melyik párt kormányoz. Nem a parlamentben ülőknek kell kitalálni, mi a jó egy településnek. Azt helyben kell meghatározni, a képviselőnek a segítséget kell megadni a tervekhez – mondta Farkas Sándor. A kampányban a nyugalomra törekszik majd, meglátása szerint a térségben élő emberek is ezt igénylik.