Olvasónk írta - Végső búcsú Szabó Lászlóné Csepregi Franciskától

Hagyomány a Horváth Mihály Gimnáziumban, hogy az érettségi vizsga után ötévenként találkoznak az osztálytársak. Az 50. évfordulót követően ennél is gyakrabban, általában évente. Az 1953-ban végzett három osztály idén június 24-én jött össze a találkozóra. Először hiányzott mindannyiunk Csöpikéje, aki nem csupán résztvevője, éveken át szervezője is volt az alkalomnak.



2017. augusztus 28-án reggel a Kálvária temetőben találkoztunk, hogy végső búcsút vegyünk kedves osztálytársunktól. Fél év sem kellett a súlyos betegségnek, hogy elragadja tőlünk. Sokan ismerték a városban, hiszen egész aktív életét a postahivatalban töltötte. Sok szentesi polgárnak van személyes köszönnivalója, mert a legbonyolultabb ügyeket is szolgálatkészen, kedvesen, mosolyogva, türelmesen segített elintézni. 18 évesen kezdte a pályát, munka mellett folyamatosan tanult, fokozatosan kapott egyre nagyobb feladatokat. Dolgos évtizedek után egyetlen munkahelyéről főtisztként ment nyugdíjba. Hivatásával azonban soha nem szakított: tartotta a kapcsolatot a hivatalával, egykori kollégáival, segítette ismerőseit az ügyintézésben.



Amikor megözvegyült, akkor sem zárkózott magába: virágot ültetett, kertet gondozott, társasutakra ment. Részt vett a város társadalmi életében, eljárt a szentesiek fővárosi találkozóira, színházba, előadásokra. Nagyon fog hiányozni nem csupán az iskolai, hanem minden más találkozóról, ahol nélkülözni vagyunk kénytelenek színes egyéniségét, kedves mosolyát.



Egyetlen vigaszunk, hogy láttuk betegségében lánya gondoskodását, aki férjével együtt mindent megtett érte, amit ember megtehet. Még nagyobb ajándék, hogy láthatta gyönyörű lányunokáját, sajnos csak tíz hónapos koráig.

Valamennyi osztálytárs nevében búcsúzik



Mészáros Julianna, Szentes