Olyan történt a szentesi laktanya nyílt napján, ami eddig még soha - videó

– Na gyerekek, most aztán jaj lesz annak, aki nem tudja a szorzótáblát! – így tréfálkozott egy tanárnő pénteken a szentesi laktanyában, ahová óvodások, iskolások, családok látogattak ki. A katonák, tűzoltók és rendőrök tartották a műszakiak napja nevű rendezvényt. Sok mindent ki lehetett próbálni, fel lehetett venni, meg lehetett fogni. A menetfelszerelésbe öltöztetett pedagógus is arra próbált talán célozni az osztályának: ezentúl a matekórák is kemények lesznek, mint a katonaélet.– Katonák szeretnénk lenni, meg akarjuk védeni az országot és az embereket – mosolygott két hatodik osztályos csongrádi kislány. – Nagyon tetszik, egyébként is harcos lány vagyok. A kalandpark nagyon tetszett, és az, amikor meneteltek – mesélte lelkesen Lénárt Lilla. A barátnője, Sebők Lilla azt mondta: az édesapja a laktanyában dolgozik, de ettől függetlenül is érdekli a pálya. – Meg ugye van most ez a migrációs válság – tette hozzá. A videojátékokban csak a harcosakat választja, a fegyverek közül a régiek és az újak is érdeklik, osztotta meg lapunkkal egy osztálytársuk, Sarusi Miksa. – Pályaválasztáskor vagy a vadász, vagy a katonai szakot fogom választani. A fegyver- és a kiképzési bemutató vonzott leginkább. Azt hiszem, el tudnám magam képzelni katonaként – gondolkodott el.A minden áprilisban megtartott esemény idén szokatlanul kezdődött. A helyi ezred szakaszvezetője, Veress Péter a nyílt színen kérte meg a kedvese, Németh Gabriella kezét, aki igent mondott. A Vörös Bika Műszaki Erőpróbát a Szentesen szolgáló katonákból álló Spartan csapata: Kovács János, Gazsi Tamás, Mészáros Csaba és Horváth Gábor nyerte.