Óriáscitromot szüretelt szentesi olvasónk

– Most kezdenek érni, és igazán bőséges terméssel ajándékoztak meg a gondoskodásért – mondta el Vincze Lászlóné, ahogy sárguló termésekkel teli fáit mutatta. Türelemre is szüksége volt ehhez az eredményhez, a növénynek a hazai viszonyok között gyakran egy egész évre is szüksége van ahhoz, hogy C-vitaminban gazdag termése beérjen.



A gondoskodás a másik fontos kulcsszó ahhoz, hogy a mediterrán fa hazánkban is jól érezze magát. Bálint gazda szerint a citrusokat folytonosan figyelemmel kell kísérni, mert korántsem igénytelenek: világos, napos, védett helyet szeretnek, és meghálálják a rendszeres öntözésen kívül a bőséges tápanyagellátást is. Nagyon gondosan kell kiválasztani a teleltetésre alkalmas helyet is a számukra – írja honlapján.



Itt megtudtuk, hogy fagytűrő változata is ismert. A szabadföldi vadcitrom sárga gyümölcsei az őszi lombhullást követően is a tövises ágakon maradnak.