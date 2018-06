Összetartozás jegyében találkoznak a Tisza-menti városok Fábiánsebestyénben - óriási bulit és versenyt csaptak - galéria

A 22 csapat között Sepsiszentgyörgy és a vajdasági Kispiac követei is jelen voltak. A klasszikus versenyszámok mellett, úgy mint a kvízjáték, főzőverseny, vizes biciklizés, óriáscsocsó, újdonságok is várták a csapatokat: csúszóteke bukósisakban és a rodeó ló.Most a csapatok bevonulását is pontozták: számított A szervezők ebben az évben külön pontozták, hogy a csapatok mennyire ötletesek és egységesek megjelenésben, és hogy a helyi értékek mennyire jelentek meg.A zsűrizésben aktív szerepet vállalt Kakas Béla, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke is.A bevonulást a tavalyi győztes, Baks csapata kezdte, ők hozták magukkal a Kinizsi Vándorserleget is, amit egy évig birtokolhattak.