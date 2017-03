Öt éve nincs megoldás a szentesi lakók panaszára

A szentesi Centrum sörözőnél mért zajterhelés 10-16 decibellel több, mint amennyi a megengedett, de talán ennél is jobban zavarja a környéken élőket a vendégkör tűrhetetlen viselkedése – így foglalta össze tapasztalatait a város aljegyzője, Csányiné Bakró-Nagy Vera. Ritka az a képviselő-testületi ülés, ahol ne kerülne szóba az intézmény. Krausz Jánosné szokta a körzetében lakó emberek panaszait továbbítani a testületnek.Az elmúlt években, úgy tűnik, a két fél között állóháború alakult ki. A hétvégi bulik miatt érkeznek a panaszok, a Rákóczi utcában élők arról számolnak be: az előkertjeiket, a bejárati ajtajukat nyilvános vécének nézik, a vasárnapjaikat üvegcserép, hányásnyomok takarításával kezdik.

A népszerű szórakozóhely már a nyitás óta okoz szó szerint álmatlan éjszakákat a Rákóczi utcaiaknak, több fórum volt már az ügy miatt. A helyiek akkor is , most is azt mondják: nem akarják, hogy bezárjon a Centrum, de valamit kezdeni kell a magukból kivetkőzött emberekkel.Az ott élők lapunkat is megkeresték, de azt kérték, ne írjuk le a nevüket. Azért, mondták, mert – persze véletlen is lehet az egybeesés – aki eddig felszólalt, annak később betört az ablaka, ajtaja. Öt éve azt mondta az üzemeltető, István Zsuzsanna, hogy törekednek a jó viszonyra, de arra, hogy az utcán hogyan viselkednek a vendégek, nincs ráhatásuk. Kérdeztük most is. Szerinte az ügyről már minden fórumon elmondta, amit lehet, többet nem tud hozzáfűzni. Azt ígérte az aljegyző: felkéri az üzemeltetőt, hogy alkalmazzon több rendfenntartót, helyezzen ki az udvarra mobil vécét, a rendőröktől és a polgárőröktől pedig sűrűbb járőrözést vár el.