Öt napon át sütötték a palacsintát Derekegyházon - fotók

– Csütörtökön hajnali 2-ig sütöttük a palacsintát, 8 órán keresztül. Szombatra csak 6 órát vállaltunk – mondta a palacsintasütők egyike, Kaczkó Jánosné. Derekegyházon 11. alkalommal rendezték meg a palacsintafesztivált. A finomságért hosszú sorokban álltak az emberek.– Hogy hány palacsintát sütöttünk, fogalmunk sincs. Egy-egy bevállalt „műszakban" 10-20 liternyi tésztát használtunk el. Ez iszonyú sok, de egy percig sem untuk. Szerintem úgy nem is lehetne csinálni, csak viccelődve – mondta a derekegyházi asszony, aki azt is elmesélte, az emberek szívesen figyelik, hogy készül a palacsinta.– Egy férfi idejött, hogy szeretné megkóstolni a palacsintatésztát. Megkínáltuk. Amikor ellépett, akkor gondoltam végig, ki lehetett, talán egy ellenőr? Utánamentem és megkérdeztem. Kiderült, hogy a világ másik részén él. Kíváncsi volt, hogy nálunk milyen ízű a palacsintatészta. Ők egészen másképp készítik, vajjal, narancshéjdarabokkal, só és cukor nélkül.Elmondta a receptet. Bizonyisten kipróbálom! A derekegyházi asszonyok elmesélték, hogy néha alig várják, hogy fogyjon a sor, mert ha sokan vannak, nekik nem jut palacsinta.– Csütörtökön már alig vártuk, hogy legalább egyet megkóstoljunk – mondta nevetve Véró Mihályné, aki az első 8 órás palacsintasütése után otthon is bekevert egy adag tésztát, és megsütötte a családtagjainak, hogy ne kelljen nekik sorba állniuk.Patyi Éva, a székkutasi iskola igazgatója is sütötte a palacsintát.– Otthon ritkán kerül elő a palacsintasütő. A gyerekek már megnőttek. Itt, Derekegyházon most bepótolom – mondta. Szombaton még Nagymányokról is érkeztek palacsintasütők.– Turistaegyesületünk ide szervezett kirándulást. Kerékpárt is hoztunk magunkkal, hogy bebarangoljuk a környéket – tudtuk meg Zsókné Mártától.– Két túra között pedig bevállaltuk a palacsintasütést. A tészta íze nálunk is hasonló, de itt sokkal finomabb a töltelék.Szabó István polgármestertől megtudtuk, tavaly menet közben derült ki, hogy nem lesz elég a tészta, ezért beszereztek még 300 kiló lisztet. Idén a megemelt mennyiséggel indítottak, de azt is túlszárnyalták. Kapós volt a derekegyházi palacsinta.– Kicsit nehezítette a helyzetünket, hogy elromlott a keverőgépünk. Több órán keresztül fakanállal dolgoztak az asszonyok. Egy környékbeli település kenyérgyára a segítségünkre sietett a saját gépükkel. Úgy azért csak könnyebb dolguk lett az asszonyoknak.A hagyományos palacsinta mellett volt olyan, amelynek a tésztájába kaprot, illetve sört is kevertek. A töltelékek közül a legnagyobb sikere talán a kökénylekvárnak volt, aminek alapanyaga a derekegyházi határban termett a földutak, csatornapartok mentén.A közmunkaprogramban 900 kilónyit gyűjtöttek. Saját módszert kidolgozva csípették meg a dérrel, és titkos recepttel főztek belőle lekvárt. Ugyancsak különleges ízű volt a levendulás palacsinta vaníliapudinggal.Az ötnapos fesztiválon több sztárfellépője is volt a rendezvénynek. Péteken az Ismerős Arcok zenekar koncertjén például több ezren buliztak.