Ötödször rendezték meg a Kinizsi Juniálist

Farkas Sándor országgyűlési képviselő, a program életre hívója elmondta, szeretné, ha a településeket ez a program közelebb hozná egymáshoz. A részt vevő városok, falvak száma évről évre nő. Már nemcsak a Szentesi és a Csongrádi járásból, hanem a Szegediből is érkeztek vendégek. Meghívottként részt vett a programon a Békés megyei Mezőhegyes is. A települések különféle játékokban vettek részt. Volt élő csocsó, céllövölde, főzőverseny is. A vándordíjat Baks nyerte, második lett Pusztaszer, harmadik pedig Tömörkény.