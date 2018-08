Őzpörkölttel vendégelik meg, aki kilátogat a rendezvényre - Szombaton vadásznapot rendeznek Szegváron

A település határában szalmabálából készült vadászok köszöntik a látogatókat – mutatta Gémes László. Fotó: Kovács Erika

– A korábbi években a horgászok és a vadászok közösen ünnepeltek, de az utóbbi években már egyre kevesebb vadász volt jelen ezeken a rendezvényeken. Most úgy gondoltuk, külön vadásznapot szervezünk, amelynek a helyszíne Szegvár lesz – mondta Gémes László, az Országos Magyar Vadászkamara Csongrád megyei szervezetének elnöke. A rendezvény kapcsolódik a szegvári falunapokhoz is.– Csongrád megyében 76 vadásztársaság működik. Több mint fele már visszajelzett, hogy részt kívánnak venni, vagy támogatják a rendezvényt. Azt szeretnénk, ha ennek a napnak nemcsak a vadászok, hanem a „nem vadászok" felé is lenne üzenete. A kamara új megyei vezetése oktatási bizottságot is létrehozott annak érdekében, hogy a fiatalokat is megismertessük a külterületi élőhelyek szépségével, azok védelmével. A vadásznapon mindenkit szívesen látunk, azokat is, akik csupán érdeklődnek a tevékenységünk iránt. A megyei vadásznap nyilvánossá tétele azt a célt is szolgálja, hogy megmutassa, a vadászat milyen szoros kapcsolatban áll a természetvédelemmel és természetgondozással, illetve az esetleges előítéleteket is felszámolja – magyarázta Gémes László.A megyei vadásznap helyszíne a szegvári sportpálya lesz. Szombaton 8 órától ide várják az érdeklődőket. A rendezvény fővédnöke Nagy István agrárminiszter, a védnökök Juhász Tünde megyei kormánymegbízott és Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes.A tájegységi focitorna 8 órakor kezdődik, a megnyitót 9.30-kor tartják. Megemlékeznek a vadászok védőszentjéről, és kitüntetéseket adnak át. Az érdeklődők megtekinthetik az őzbakterítéket is. A színpadon lesz csalsípbemutató, vagyis állathangutánzás. Kürtös-, vadászkutyás és solymászbemutatót is szerveznek.Minden program ingyenes. Lesz lovaglás, állatsimogatás, vadászati felszerelések, trófeák és terepjárók bemutatója. Főzőverseny is szerepel a programok között. Lehet majd virtuálisan lőni, de a légpuskát is ki lehet próbálni. A gyerekeknek ugrálóvárral és pancsolóval is kedveskednek a szervezők.A rendezvény látogatóit ingyenes őzpörkölttel vendégelik meg. 17 őzből készül a pörkölt.