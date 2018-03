Panaszkodnak a szegvári autóbuszjáratra - vizes ülésekről, lefulladó motorokról beszélnek az utasok

Szegvár irányába indul a busz a szentesi pályaudvarról. Ezúttal minden utasnak lett helye.

Fotó: Králik Emese

– Egyszer fordult elő velem, hogy nem vettem észre: vizes az ülés. Nagyon bosszantott – foglalta össze Vida Andrea. Rendszeresen jár busszal Szentesről Szegvár irányába. Arról, hogy ezen a vonalon olykor beáznak a járművek, a szentesi képviselő-testületi ülésen hallottunk. A problémát felvető Móra József képviselő szerint a férőhelyekkel is akad gond.– Arra panaszkodtak a faluban élők, hogy mire Vásárhelyről hozzájuk elér a jármű, néha olyan zsúfolt, hogy nem férnek fel. A vizes ülések pedig sok mindenkinek okoznak fejfájást. Szegvárról elindulnak reggel Szentesre dolgozni, iskolába, orvosi vizsgálatra. Ha nem veszik észre időben, lehuppannak a vízbe. El lehet képzelni, milyen kellemetlen ez ilyen hideg időben – osztotta meg az információt. Arról is beszámoltak neki az ingázók: előfordul, hogy nagy hidegben nem indul be a busz.

A DAKK Zrt. azt írta a szentesi önkormányzatnak: a járműparkjukat a lehetőségekhez mérten folyamatosan fejlesztik. Vannak új járműveik is, igaz, korlátozott számban, ezért nem tudnak minden vonalon modern buszt közlekedtetni. A műszaki és esztétikai állapotra azonban odafigyelnek. A képviselő nem fogadta el a választ. Arra is kíváncsi: pontosan milyen állapotban vannak a szegvári buszok.A társaságot lapunk is kérdezte írásban, például arról, hogyan áznak el az ülések. Amint válaszolnak, visszatérünk a témára.