Péntekig kell lekaparni: jobbikos matricákkal ragasztották össze a nagymágocsi díszkutakat

Az egyik összematricázott díszkút egy játszótérnél található.

– Hogy néz már ki ez a kút? Nem értem, minek kellett felmatricázni? Ez lett a falu új hirdetőoszlopa? – háborgott Nagymágocson a Szendrei utca egyik lakója. A nevét nem árulta el. Azt mondta, nem az a lényeg, melyik párt, ha a Fidesz vagy az MSZP matricázott volna, azért is dühös lenne, de azt sem nézné jó szemmel, ha valaki a süldő disznóját árulná a kútra ragasztott cetlivel.

Nemcsak a Mátyás király és Szendrei utca kereszteződésében lévő kutat, hanem a Kossuth utcán, a piaccal szemben lévőt is felmatricázták. – Lakosok szóltak, hogy tele vannak matricával a kutak. Nem értem, hogy mire volt ez jó – állt értetlenül a dolog előtt Szebellédi Endre polgármester. – A településen több helyen is van hirdetőtábla, ahol ingyen lehet plakátolni. Miért pont a kútra tették? Bármelyik párt matricázott volna, mindegyiket helyteleníteném. Tavaly újítottuk fel a két kutat. Díszjellegű külsőt kaptak. A piacosok, vásárlók, illetve a másikat a kisgyermekes szülők szívesen használják. A kútfej darabonként 300 ezer forintba került, plusza szerelés költsége. Már voltak, akik megpróbálták lekapargatni a matricát, de nem sikerült. Masszívan odaragadt. Lehet, hogy csak a festékkel együtt jön le – vélte a településvezető, akitől megtudtuk, péntekig türelmesen várnak, hogy akik kitették a matricákat, azok le is szedjék. Ha ez nem történik meg, a hivatal a jogszabályok szerint jár el, nem marad büntetlenül a matricázás.– Egyik nagymágocsi aktivistánk jelezte, hogy tett ki matricákat a hirdetőtáblákra, de azokat valakik reggelre mindig le is szedték – mondta Szabó Zoltán Ferenc, a Jobbik térségi országgyűlési képviselőjelöltje. – Ha sejtem, hogy a kútra is tesz ki matricát, lebeszélem. Ha tényleg ő volt, akkor felkérem, hogy szedje le. Ha nem, akkor magam megyek Nagymágocsra 1-2 napon belül, hogy matricamentesítsem a kutakat. Egyetértek a polgármesterrel, amit lehet, mindenkinek lehessen. Amit nem lehet, azt senkinek se lehessen. A plakátoknak a hirdetőtáblán a helyük, nem kúton vagy épületeken – mondta kérdésünkre a politikus.