Piacon talált VHS-kazettáról vetítenek a múltról - érdekes kordokumentumra bukkantak Szentesen

1989 októberében, a rendszerváltás hajnalán az akkori körzeti televízió forgatott Szentesen. A közel egyórás adásban megszólaltatták a város korabeli vezetőit, közismert személyiségeit, akik a jövőről nyilatkoztak.

A megszólalók között volt például Ledó Ferenc agrármérnök, Keserű Imre gimnáziumi tanár és Szirbik Imre tanácselnök. – Ma is vállalnám minden szavát. Ez egy különleges történelmi helyzet, szerencsére még mindenki él a harminc évvel ezelőtti szereplők közül, és mindenki meghatározó személyiség lett a saját pályáján. Meg lehet tőlük kérdezni, ma hogyan tekintenek a harminc évvel ezelőtti dolgaikra – mondta el Szirbik Imre polgármester.



Az egykori riport feledésbe merült, elkallódott, mígnem egy gyűjtő a szentesi piacon ráakadt erre a VHS-kazettára. A digitalizált, felújított verziót most a nagyközönségnek is bemutatják. A kisfilmet A kulisszák mögött címmel november 24-én, szombaton 17 órakor levetítik Szentesen, a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban.



A különleges est egyben egy találkozás is lesz: eljönnek az akkori riporterek, Gellérfy László és Király Zoltán, illetve ott lesznek a riportalanyok is.



