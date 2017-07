Pihenőhely lesz a szentesi gaztengerből

Egyszer itt még egy helyes kis pihenőterület lehet. Fotó: Králik Emese

Ehhez a kalandpark mellett egy kifolyót rendbe kellene tenni. A domb mögött, a kerítésen túl van egy vezeték, amelyből iható víz folyik, olykor járnak is arra kirándulók, környékbeliek. Valóban szép helyen van – bár most nehéz észrevenni, hogy egyáltalán létezik. Viszont ha rendbe tennék, kitakarítanák, valódi kút formát öltene, még a közeli üdülőközpontból is elsétálhatnának oda a vendégek. Földút vezet mellette, akár a kerékpárral közlekedő turisták is megállhatnának ott.Mindez még májusban, egy testületi ülésen került szóba.

A városháza műszaki osztálya egy több száz négyzetméteres, ülőpaddal, napozóstéggel és egyebekkel ellátott, négymilliós költségvetésből kialakítandó helyet vázolt fel. Eredetileg azonban a terület töredékéről és közel sem ekkora összegről volt szó. A testület azon az állásponton volt: járják be újra a környéket, fussanak neki ismét a kérdésnek.