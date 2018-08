Pitbullgyilkos harcsáról beszélnek Szentesen: Szívgörcs is végezhetett a 30 kilós kutyával - véli állatvédő és halász is

Támadnak a halak?

Nincs bizonyíték

Nagyra nőnek, de nem kutyát esznek. Fotó: Karnok Csaba

Nem fér le a torkán

Ha bántják, támadhat



Miután megakasztották és két órán át fárasztották, a hatalmas harcsa lefeküdt a meder mélyére a péri horgásztavon. A harminchat éves osztrák horgász, Lothar Pothoff kesztyűt húzott, és a zsinórt fogva lemerült a háromméteres vízbe, megpróbálta kézzel felrángatni a harcsát. Akkor „kezdődött a horrorfilm" – írta 2009 nyarán a Kisalföld. A hal ugyanis „megvadult", ő pedig otthagyta, nem akart megsérülni vagy kárt tenni a halban. Ahogy úszott fölfelé, a harcsa utánafordult és beleharapott a lábába. A hatalmas száj smirgliszerű fogainak nyomai a combján láthatóak az újságcikk melletti fotón. A hal ezután elmenekült: eltépte a zsinórt is. Ezek után ezt már nem bánta a horgász.

„Mindenkinek! Tegnap Szentesen egy barátom a Tiszában úsztatta a többéves pitbullját! Valami elvitte. Évek óta ott úsztak, sokszor együtt, soha semmi nem történt! Ismeri a vizet, a környéket, meggyőződése, hogy egy harcsa volt! Vigyázzatok kedvenceitekre!" – tette közzé a Facebook közösségi oldalon, a szegedi kutyások csoportjában az egyik tag július 27-én.A hír nagy visszhangot váltott ki. Sokan hozzászóltak, akadt, aki tudni vélte, Budapesten, a Hajógyári-szigetnél spánielt vitt el a harcsa. Másvalaki hozzátette, ezek a nagy halak a bedőlt fákkal teli partoknál tanyáznak, és ő a helyi horgászokat „ráuszítaná a Moby Dickre". Voltak szkeptikus hozzászólók, de olyan megjegyzés is, miszerint „nem hülyeség, borított már fel kajakost is egy busa!". Többen megjegyezték, ezek után nem merik a kutyájukat a folyóban úsztatni.Kerestük a kutya gazdáját. Ő azonban – a történetet közzétevő ismerősén keresztül – azt üzente, nem nyilatkozik, mert sokan kinevették, lehurrogták. Annyit azért sikerült megtudni, hogy az eset apportozás közben történt. Két kutya úszott be a bedobott fáért, és az egyiket, a 25–30 kilogramm közötti pitbull szukát „valami szó szerint lerántotta".Az eset nem csak az interneten beszédtéma. – Én is próbáltam felvenni a kapcsolatot a kutya gazdájával, de nem sikerült beszélni vele – mondta lapunknak Sipos Olga, az Országos Állatvédőrség és a Kóbor Mancsok Mentéséért Alapítvány szentesi aktivistája. – Azért is jó lett volna többet tudni az esetről, mert Szentesen már hallani lehetett olyan véleményt is, hogy ha ez megtörtént, akkor a kisgyereket sem érdemes beengedni a strandon a vízbe. Anélkül, hogy bármit is tudnánk a történtekről, fontos leszögezni: ahogy az embernek, a kutyának sem jó, ha felhevült testtel ugrik a vízbe. Óvatosan kell beleengedni, lehetőleg pórázzal, mert sokkot kaphat, ha nem is abban a pillanatban, akkor egy perc múlva, és elmerül.– Feltételezni sok mindent lehet, de amíg ki nem fogják a harcsát, és meg nem találják benne a kutya maradványait, addig nincs bizonyíték rá, hogy megtörtént – mondta lapunk kérdésére Harka Ákos, a Magyar Haltani Társaság elnöke. – Elvileg nem kizárt, hogy harcsa volt, de nagyon valószerűtlen. Régi történetek szólnak úszó emlősállatokról, amelyeket harcsa vitt el, de kizártnak tartom, hogy egy nagyméretű kutya csak úgy csöndben eltűnhessen a harcsa gyomrában.– A folyónál mosó asszonyok kezéből a ruhát kirángatta, erről is lehet olvasni középkori történetekben. Ezek igazságtartalmát nehéz ellenőrizni, mint a neten olvasható történetekét. Amíg nincs bizonyíték, addig ez legenda. Az emberek pedig szeretnek kollektíven félni. Szerintem meg ilyesmitől nem kell félni – ez a véleménye Kemény Andrásnak, a szegedi Herman Ottó Horgászegyesület elnökének. – Azt el tudom képzelni, hogy a harcsa meg tud ragadni egy ekkora kutyát, de az kizárt, hogy le is tudná nyelni. Akkor pedig minek támadná meg? A garat mérete meghatározó. Gyerekkoromban lebukva megsimítottuk a part alatti gödrökben fekvő harcsákat, egyik sem támadott meg.A kutyás csoportban hozzászólt a témához Terhes Tamás, aki korábban halászként dolgozott a Tiszán, Algyőnél. Azt írta, a harcsa – ahogy a legtöbb ragadozó hal – egészben nyeli le a zsákmányát, és bár előfordul, hogy nagy prédát választ, és megfullad, annyira azért nem számítja el magát, hogy egy 30 kilós állatot próbáljon lenyelni. Tamás látott régen kacsát, amelyet harcsa vitt el, és fogott 2005-ben 91 kilós, 232 centis példányt. Annak sem volt olyan széles nyelőcsöve, hogy egy eb lemenjen rajta. Szerinte a kutya rosszulléte mellett az is elképzelhető, hogy egy vízközt úszó fába akadhatott bele a lába.