Pluszpénzből bővítenék a szecessziós házat Szentesen

Ehhez még közel 2 millió forint saját forrást is tennének. A pénzből többek között pluszraktárt építenének, illetve azokat a nyílászárókat is rendbe tennék, amelyek nem fértek be a jelenleg Szentes Szecessziós Ház néven futó 300 milliós projektbe. A rekonstrukciós munkákról lapunk többször írt. A kiegészítő pályázatról hétfőn rendkívüli testületi ülésen szavazott a grémium. Szirbik Imre polgármester hangsúlyozta: az ülést azért kellett összehívni, hogy a pályázatot minél hamarabb benyújthassák.