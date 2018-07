Polgármesterek is sütötték a palacsintát a derekegyházi fesztiválon

– Néha otthon is serpenyőt veszek a kezembe, de itt Derekegyházon is beálltam már többször a sátorba palacsintát sütni. Nagyon szeretem ezt a finomságot. Nálam a lekváros az alap, de szívesen megkóstolok minden újdonságot. Most egy fokhagymás-kapros palacsintát találtam, ami nagyon ízlett. Ha sikerül megszereznem a receptjét, akkor otthon is kipróbálom – mondta Szirbik Imre, Szentes polgármestere, aki szombat délután tíz kollégájával sütötte a palacsintát Derekegyházon, a XII. Palacsintafesztivál negyedik napján.– Különleges töltelékkel készültünk a fesztiválra – mondta Kormányos Sándor, Csengele polgármestere.– Áfonya lekvárral töltjük meg a palacsintát, amit egy kis csengelei dióesszenciával öntünk nyakon. Miután feltekertük a palacsintát, mézzel meglocsoljuk és virágport szórunk rá. Bízom benne, hogy aki megkóstolja a mi töltelékes palacsintánkat, annak jó éjszakája lesz. Ugyanis mi úgy tartjuk, hogy amikor csengelei dióesszenciát isznak a férfiak, akkor a velük élő hölgyek mosolyogva ébrednek reggel.– Szentes, Zetelaka, Tömörkény, Balástya, Csengele, Szatymaz, Nagymágocs, Mindszent, Baks, Bácsföldvár, vagyis velem együtt 11 település polgármestere sütötte a palacsintát. A polgármesterek gyakorlatias emberek, jól megy a palacsintasütés – említette meg Szabó István, Derekegyház polgármestere.– Rengetegen állnak sorba a palacsintáért, alig győzzük tekerni, ami nagy öröm számunkra. Nagyon sok barátunk szállt be a sütésbe. Hogy mennyi alapanyagot használtunk el eddig, még pontosan nem tudom, de legalább 800 kiló lisztnél tartunk, így szombaton délután, de még előttünk az éjszaka. Általában 5000 darab körüli tojást, 1000 liter tejet, ugyanennyi szénsavas ásványvizet használunk fel egy-egy fesztiválon.A palacsintasütés után nem pihenhettek a polgármesterek. Eljárták a palacsintatáncot is, ami talán még egy választási kampánynál is jobban megizzasztotta őket a nagy melegben és az egyenkötényben.A fesztivál idén is nagy neveket vonultatott fel. Varga Miklós koncertje, a Kalapács Rudán akusztik show és a Grovehaus is tömegeket vonzott a derekegyházi fesztiváltérre.