Reformátusok találkoztak Szentesen

– A találkozások első köre tavaly, éppen a reformáció ötszázadik évfordulóján ért véget, Makó 2013-ban, Temesvár 2014-ben, Békés 2015-ben, Arad 2016-ban, Nagybecskerek pedig 2017-ben adott otthont a reformátusok találkozójának. Idén Szentesen kezdődik a második találkozási kör, amely a múltunkban és jelenünkben gyökerező jövőről kell, hogy szóljon – emelte ki megnyitóbeszédében Juhász András, a Csongrádi Református Egyházmegye esperese.



Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke nyitóáhítata mellett köszöntötte a találkozót Juhász Tünde kormánymegbízott és Farkas Sándor államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is.



– A szentesi reformátusoknak, a Szentes-Nagytemplomi Református Egyházközségnek és a városnak is nagy megtiszteltetés, hogy házigazdája lehet ennek a nagyszabású alkalomnak. És egyben hagyományőrzés is, hiszen korábban Szentes volt a központja a történelmi Békés-Bánáti Református Egyházmegyének.



Hatalmas, hetek óta tartó szervezőmunka folyt, hogy méltó módon tudjuk köszönteni ezt a kilencszáz vendéget. Ünnep ez számunkra – mondta el lapunknak Fehér Csaba, a Nagytemplomi Református Gyülekezet lelkésze.

Az öt egyházmegye találkozójának zárásaként átadták a vándorzászlót a Temesvári Református Egyházmegye képviselőinek.