Reggeli verseny a postaládáig az újságért

– Jelenleg négy fiú nyaral nálunk, a két unokám, a keresztgyerekem és a testvére. Remek turmixokat fogok nekik készíteni – mondta Gajda Ferencné Zsuzsa, amikor átadtuk neki a smoothie-készítő robotgépet. Hűséges előfizetőnk több mint egy évtizede olvassa lapunkat. – Délután amúgy is mentünk volna őszibarackot venni, és kipróbáljuk, mit tud az új berendezés.



A Gajda házaspár nagyon szereti lapunkat, a Délmagyarországot.



– A mostani újságkihordónk legkésőbb fél 6 és 6 óra között hozza az újságot, úgyhogy korán értesülünk a friss hírekről. A férjemmel minden reggel versengünk, ki megy ki érte hamarabb. Kérdezzük egymást: „Voltál már az újságért?" Aki nyer, azé az első olvasás joga, persze, azért adunk a másiknak néhány oldalt.



Zsuzsa leginkább a Csörög rovatot kedveli, de amúgy mindenevő. Nagyon kedveli a riportokat is. A politikát inkább a férjének hagyja. Érdeklődéssel olvassa a helyi és környékbeli településekről szóló híreket is

.

– Szeretem a színes magazinokat is, különösen a Lakás és Kert magazint, illetve a tévéújságot. A Rejtvénymagazint viszont átadom a barátnőmnek. A Gasztrót is nagyon szeretem. Sok receptet kipróbáltam már belőle. Volt, hogy buliba mentünk, és olyan sikert aratott a sütim, hogy kérdezgették a barátnőim, honnan szedtem a receptet. Mondtam, hogy a Délvilágból. El is kérték azonnal – emlékezett vissza.