Rendbe szedték a polgárházat

Valóságos erdőirtásba fogtak a múzeum dolgozói és az önkéntesek. A kertészeti szakmai munkákat Sipos Antal irányította. Fotó: Majzik Attila

Fotó: Majzik Attila

Szentes egyik legrégebbi, 1830 körül épített téglaháza hamarosan megnyitja kapuit az érdeklődők előtt. Ennek első lépése az udvar rendberakása volt, ahol túlzás nélkül erdei állapotok fogadták a Koszta József Múzeum munkatársait és az önkénteseket, a metszőollók helyett inkább a láncfűrész dolgozott. A munka igazi civil összefogással folyt, körülbelül harmincan vették ki a részüket a nagytakarításból. A múzeum munkatársai mellett a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola önkéntes diákjai, valamint Szabó Zoltán és Sipos Antal képviselő is fűrészt és lapátot ragadott. A kerti munkákat irányító Sipos Antal lapunknak elmondta, a több köbméter kivágott fa nem megy veszendőbe, a szentesi Nagycsaládosok Egyesülete kapja meg mint tüzelőt.A kerttel együtt a polgárház belső környezete is megújul, a Kubinyi Ágoston Programnak köszönhetően néprajzi, helytörténeti és gasztronómiai előadások is helyet kapnak majd itt.A múzeum igazgatója kiemelte, a fiatalokat szeretnék jobban megszólítani. – Látvány- és élményműhelyt szeretnénk, hogy itt, a kertben készülhessen el a csöröge, a székelykáposzta, a húsvéti sonka. A gyerekek manapság már nem találkoznak ezzel, esetleg a nagyszüleiknél. A hagyományt és rítust a hétköznapok tárgyává szeretnénk tenni – beszélt terveikről Farkas László.Ebben kulcsszerepet kap majd a megújult kert, ahol egy kültéri konyhát szeretnének megvalósítani épített sparherttel. Itt készítenék azokat az ételeket, amelyek bemutatnák az egykori polgári miliőt, a 19. századba visszautaztatva a fiatalokat, tudtuk meg Darabos Judittól, a közgyűjtemény vezetőjétől.A polgárházban rengeteg lehetőség van, állítják a múzeum munkatársai. Az épület belsejében hároméves gyűj-tőmunka után most „állt össze a kép", az udvarra pedig hamarosan kiállítanak egy Nagyatádi-jellegű kocsit is, azzal együtt a jövőben akár esküvői fotózáshoz is ideális környezet lehet.