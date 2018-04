Rendbe tették a diákok az iskolák környékét: Szentes négy intézménye jelentkezett a szemétszedésre - fotók

– Egyszer megittam az üdítőt a dobozból. Addig vittem magammal, ameddig nem találtam egy kukát, és csak abba dobtam bele – árulta el a szentesi Horváth Ruben. A Klauzál-iskola 5. A osztályába jár. Ők is csatlakoztak ahhoz a tavaszi szemétgyűjtési akcióhoz, amelyet a Hungerti Zrt. hirdetett meg. Az osztálytársa, Sándor Máté azt mondta, szerinte ez „egy jó délután, mert tiszta lesz a város". Almási Tamás nem rejtette véka alá, hogy a várható nyeremény is motiválta őket, de ettől függetlenül szívesen vett részt az akcióban.A Klauzálon kívül még három szentesi általános iskola: a Deák, a Kiss Bálint és a Szent Erzsébet jelezte, összesen 438 fővel, hogy hétfőn gumikesztyűt húznak, zsákot ragadnak. A feladat mindenkinek ugyanaz volt: megszépíteni az intézmény szűkebb-tágabb környezetét. Szilágyiné Bugya Márta igazgatóhelyettes szerint a diákjaiknak ez nem újdonság. Voltak évek, amikor minden héten egy-egy osztály feladata volt a Klauzál körül a rendrakás.– Szeretik csinálni, szívesen vesznek részt benne. Az osztálytermekben is szelektíven gyűjtik a hulladékot, de ha tehetjük, nyomtatni is újrahasznosított papírra szoktunk – sorolta az iskolai jó szokásokat.A Hungerit Zrt. százezer forinttal jutalmazza a legnagyobb létszámban részt vevő iskolát. Egy osztálynyereményt is kisorsolnak: egy csoportos belépőt a budapesti Cyberjump trambulinparkba.