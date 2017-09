Rendőrtől kaptak leckét a szentesi nyugdíjasok

Farsang Imréné egy csúnya törés óta nem ül fel a biciklire, most egy darabig csak tolja maga mellett. Gyalogosan is figyel a szabályokra. Fotó: Králik Emese

– Most akkor milyen számot hívjak, ha a tűzoltókat szeretném értesíteni? És akkor, ha a mentőszolgálatot? – tették fel egymás után a kérdéseiket a szentesi nyugdíjasok. A Nagyörvény utcai klubba éppen azért ment a helyi kapitányság századosa, Molnár Judit előadást tartani, hogy bármit megkérdezhessenek tőle, ami eddig nem volt világos számukra.A program az egész héten át tartó Kiséri Napok egyik rendezvénye volt, a Közlekedj okosan! címet kapta, de nemcsak a közlekedési szabályokról, hanem arról is szó esett, az élet egyéb területein sem árt az óvatosság. – Nincs jogosítványom, soha nem tanultam KRESZ-t – árulta el Butyka Jánosné Ilonka néni. – Mivel azonban fontos a biztonság, magam néztem utána, melyik mit jelent. Amíg a rossz idő be nem köszönt, addig kerékpárral járok. Óvatosan hajtok, körültekintően, és mindig megnézem a jelzéseket – árulta el.

Írják fel az utcába betérő idegen autó rendszámát – ilyen hasznos tanácsokat kaptak a klubtagok. Fotó: Králik Emese

Egy másik klubtag, Margit néni azt mesélte el, hogy járt egyszer egy csalóval.– Először munkásnak adta ki magát, azt mondta, az udvarunkon át kell majd egy vezetéket lefektetni, amiatt akar szétnézni. Addig beszélt, amíg rá nem vett, hogy felváltsunk neki egy 20 ezrest. Elvitte a spórolt pénzünket. Na, azóta sokkal óvatosabb vagyok, a kaput is zárom – idézte fel a történteket. Farsang Imréné szerint nagyon hasznosak az ilyen előadások. – Nálunk szerencsére jó a lakóközösség, a szomszédok figyelnek egymásra, ez azért ad egy biztonságérzetet – mondta.

Azt láttuk: az idős emberek nagyon is figyelnek a világ dolgaira, érdeklődnek a körülöttük zajló események iránt. A lapunkban már többször megírt, titokzatos körülmények között eltűnt Koncz Judit esete ugyanúgy foglalkoztatja őket, mint az országhatáron illegálisan bejutó mingránsok ügye. A rendőrök nemsokára ismét ellátogatnak hozzájuk, akkor a kerékpárjaikat regisztráltathatják majd a kiséri nyugdíjasok.