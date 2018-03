Robbanás Szentesen: az épület fele megsemmisült, egy ember súlyosan megsérült - fotók, részletek

Jani bácsi a romok alatt volt. Gyorsan leszedtük róla a téglákat. Magánál volt. Megsérült a keze és az arca, megpörkölődött a szakálla és a haja is. Tudott beszélni, magánál volt. Nem engedtük, hogy felkeljen. Közben az ételszállító telefonált a mentőknek és a tűzoltóknak

- Éppen az utcán voltam, amikor meghallottam a robbanást. Iszonyatos hangja volt, de még a levegőn is érezni lehetett, szinte megdobott – mondta a szemben lakó szomszéd, Mucsi Lajos. - Iszonyatos por szállt a levegőbe. Így tudtuk meg, hol történt a baj. Éppen akkor érkezett meg az ebédszállító autó is Jani bácsihoz. Szerencsére neki volt kulcsa, így egy másik szomszéddal be tudtunk menni.– sorolta a férfi.

Varga Sándor körülbelül 20 házzal arrébb lakik, de ő is hallotta az óriási robbanást. - Akkora ereje volt a robbanásnak, hogy bevágta az üvegajtónkat, pedig eléggé messze lakunk – mondta.



- A ház is beleremegett a robbanásba. Azonnal kirohantam az utcára, de mindenki, aki otthon volt kijött. Akkora csődület lett, mint piaci napon – ezt már Erzsike mesélte, aki szintén a közelben lakik. Azt is mondta, hogy hatalmas mennyiségű szalma szállt mindenfelé a levegőben, fogalma sincs, honnan került a levegőbe. Nem győzte összeszedni.

Mindenki nagyon aggódik a 70 év körüli, egyedül élő, aktív életet idős férfiért, akit súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba.

A Jókai utcai hátsó szomszédnál is hatalmas károkat okozott a robbanás. A kis épület cserepei oda hullottak és az egyik melléképületük is megrongálódott.

Molnár Krisztina, Csongrád megyei katasztrófavédelmi szóvivő elmondta, szentesi és csongrádi tűzoltók vettek részt a mentesítési munkálatokban. Négy gázpalackot hoztak ki az épületből. Egyelőre még nem lehet tudni, mi okozta a robbanást. Az épület teljesen használhatatlanná vált.

