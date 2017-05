Rohan az idő Szentesen

Megírtuk: a napokban lett kész a város egyik új büszkesége. A benne lévő technika is szuper, ahhoz, hogy a világítása jókor kapcsoljon be, a hírek szerint még a napkelte és a napnyugta is ötven évre előre bele van programozva. Valóban gyönyörű lett, a GPS-alapú óraszerkezet azonban rendszerint felülírja a valóságot.



Balogné Berezvai Csilla főkertész elmondta: két napig tesztelték, akkor hibátlan volt, újraindítás után egy darabig a helyes időt mutatta. Nemrég nagy vihar volt, talán azzal van összefüggésben a gond. Ha a szerkezet továbbra is makacskodik, a készítőjének a feladata lesz jobb belátásra bírni.