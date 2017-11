Rotakapába is került alkatrész: ha elkészül a Danuvia, unokája viszi el egy köre 83 éves nagymamáját

Hercz Dániel a papa emlékének adózik és gyermekkori álmát is megvalósítja az öreg járgány felújításával.

Fotó: Kovács Erika

– Van ugyan egy másik Danuvia motorblokkom, de szeretném, ha az eredeti „szív" kerülne vissza a motortestbe – mondta az Orosházán élő Hercz Dániel. A fiatal férfi nagyszülei Nagymágocs-Ótompaháton éltek.– Papámat Hercz Bélának hívták. A testvére egyszer megmotoroztatta a nagymamámat. Nagyon tetszett neki a dolog. Mama bogarat tett a papa fülébe, hogy milyen jó lenne nekik is egy motor. Végül megvették az 1960-ban gyártott Danuviát, amelynek papa volt az első és utolsó tulajdonosa.Hercz Dániel a mamája elbeszéléséből úgy tudja, hogy vasárnapi motor lett a Danuvia. Azzal jártak rokonlátogatóba Szentesre, Szegvárra, Nagymágocsra.– Apu és az unokatestvére is a Danuvián tanultak meg motorozni. Papa 1976-ig használta a járgányt, akkor kivonatta a forgalomból. Nem sokkal később autót vett. A 16 éves motort pedig darabokban felvitte a padlásra. A kerekeiből lett egy kis kézikocsi, amilyen szinte minden háztartásban volt. Apukám pedig elajándékozta a kormányt és a motorblokkot egy derekegyházi asztalosnak, aki rotációs kapát akart belőle csinálni. A motor megmaradt részei pedig a padláson porosodtak. Ekkor jöttem én a képbe – mesélte Hercz Dániel.

– Kilencéves voltam, és a kerítésen állva figyeltem, hogy az utcánkban élő, régi motorokat gyűjtő férfi fel-alá hajt a csodagépekkel. Apukám mondta, hogy nekünk is van ilyen a papa padlásán. Akkor sajnos nagyapám már nem élt. Elhozta a darabokat, én pedig nagy nehezen összeraktam, a kormány, a blokk és a kerekek nélkül. Bárki jött hozzánk, mindenkinek megmutattam, hogy kell összerakni, szétszedni. A szemem előtt pedig az lebegett, hogy jó lenne olyan szépnek látni ezt a motort, mint amilyen akkor lehetett, amikor papáék megvették. Aztán egy időre parkolópályára került a projekt. Közben felnőttem, és az interneten sok információhoz jutottam arról, hogy megy egy régi motor felújítása. 2016-ban fogtam hozzá a munkához. Időközben a kézikocsiból felszabadultak a kerekek. Alkatrészről alkatrészre restauráltam a motort. Volt olyan munka, amit magam végeztem el, volt, amihez szakmai segítséget kértem – tudtuk meg a gépészmérnök végzettségű férfitól. Az eredeti kormány és a blokk után pedig nyomozni kezdett az interneten.– A derekegyháziak több asztalost is említettek, de közülük többen már nem élnek. Egy mesterrel személyesen is beszéltem, de nem ő az, akit keresek. Kérem, aki emlékszik valamire, keressen meg! A motorblokk száma 60/50190.Dániel azt mondta, tavaszig vár. Ha addig nem lesz meg a régi motorblokk, akkor egy másikat tesz bele. Levizsgáztatja az öreg járművet. Első útján pedig felkeresi azokat a helyeket is, ahol a motorral a nagyszülei sűrűn megfordultak, Nagymágocstól Szentesig. Elviszi egy körre a most 83 éves nagymamát is, hogy felidézhesse a sok szép emléket, amelyek a férjéhez és a motorhoz kötődnek.