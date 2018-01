Saját cég dolgozik a településen, és népszerűek a rendezvények - Parkolókat, járdákat építenek a szegváriak

– Pozitív évnek értékelem a 2017-es esztendőt – tekintett vissza Szegvár polgármestere, Gémes László. – Nagyon jól működik nálunk a közmunkaprogram. A dolgozók tavaly parkolót építettek a katolikus templomnál, illetve járdákat a falu számos pontján, de a csapadékvíz-elvezető hálózat megújulása is folyamatos – részletezte.



Szegváron tavaly kezdődött az óvoda és az iskola felújítása. Előbbi feladatra 110, utóbbira 210 millió forintot nyert a település, mondta a polgármester. Az óvodában bölcsődei férőhelyeket alakítanak ki, ezzel sok helyi szülő kap majd segítséget a kisgyermekek napközbeni elhelyezéséhez. Az iskolában konyhafelújításra költik a pénzt, a kapacitás is kibővül a fejlesztésnek köszönhetően. Az önkormányzat saját cége évek óta jól működik, nagyon sok feladatot tudnak helyben megoldani. Idén egy új dolgozót, egy kőművest vehetnek fel. Gémes László szerint a rendezvényeik egyre népszerűbbek, a lakosok már most várják a tavaszi sportnapot. – Minden évben ezzel nyitjuk a sort. A szegváriak szeretik a közösségi eseményeket. A környékbeli településekről is mindig nagyon sokan látogatnak el hozzánk, hogy részt vegyenek azokon – közölte.



– Idén az óvodát és az iskolát szeretnénk befejezni. A terveink szerint felújítjuk a katolikus kör épületét, újabb parkolóval és járdákkal könnyítjük meg a szegváriak életét. Úgy tudjuk, idén a közútkezelő rendbe hozza a Tiszára vezető utat, illetve a falut átszelő főutcát, amelyen a piacnál egy körforgalmat alakítanak ki. Ezek ugyan nem önkormányzati beruházások, de nagyon örülünk mindegyiknek, hiszen mi élvezzük majd a gyümölcsét – összegezte a polgármester.



Örülne, ha megújulnának a belterületi utak, de egyelőre nem tudnak erre alkalmas pályázatról, önerőből pedig nagy feladat lenne. Jelenleg nagyon bíznak a Leader-pályázatokban, segítségükkel többek között a korábbinál még több gyermek táboroztatását oldanák meg.