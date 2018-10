Saját fotót is készíthetnek a látogatók - Tavasszal újranyit a szentesi fényirda

Jövőre kezdődhet az időutazás. Az átalakítás után élővé válik a múzeum, 1905-ös hangulatban fényképezhetünk a fényirdában. Fotó: Majzik Attila

Több kiállítóhelyét is felújítja a Koszta József Múzeum, ennek első lépcsője a Fridrich Fényirda átalakítása lesz. A felújítás után úgy érezheti majd magát az ember, mintha 1905-be csöppent volna vissza, ígéri Farkas László, a Koszta József Múzeum igazgatója.Farkas László lapunknak elmondta, a kiállítóhely szakmai felülvizsgálaton és frissítésen, az épület pedig belső átalakításon esik át.A cél egy élő, valós fényirda kialakítása, a hely 1905-ös megnyitását idéző hangulat felidézése. Annak érdekében, hogy szakmailag is hiteles képet kapjanak a látogatók, a szentesi múzeum felvette a kapcsolatot a Néprajzi Múzeummal, a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeummal és a Szentesi Fotókörrel is.– Európában egyetlen ma is működő fényirda van, azt Székelyudvarhelyen működteti a Kovács család, ők is segítenek bennünket, hogy használhatóvá tudjuk tenni a Fridrich Fényirdát. A felújítás után egy élő múzeummal találkozhat a látogató, ahol az 1900-as évek eleji, korhű hangulat fogadja majd. A vendégek le is fényképezhetik magukat, a képet pedig autentikusan a XX. századi technika szerint, sötétszobában elő is hívathatják. Úgy gondolom, ez különösen a gyerekek számára lesz felejthetetlen élmény. Bízom benne, hogy a március 15-i nyitással egy európai szintű turisztikai attrakcióval tudjuk támogatni Szentest – vázolta terveit a múzeumigazgató.Az intézmény további tervei között szerepel, hogy több anyagukat digitalizálják, és interneten elérhetővé tegyék. Év végéig 3D-s webpanoráma fotószoba készülne a Csallány Gábor Kiállítóhely Szalva emlékszobájáról és a Drahos-emlékszobáról, valamint ugyanilyen internetes formában örökítenék meg a megyeházán található „Szentes képzőművészete" című kiállítási anyagokat. Az így elkészült anyagok több más digitalizált fotóval együtt kerülnének fel az általuk tervezett weboldalra, a helyükön pedig új időszaki vagy állandó kiállításokat rendeznek majd. Ezekben nagy szerepet kap a látogatók bevonása: jövőre interaktív szabóműhelyt és borbélyüzletet álmodnak Szentesre, emellett tervezik bemutatni dr. Bugyi István teljes hagyatékát is.