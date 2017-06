Sátor kell a szentesi strandra

Többek között ezt válaszolta a létesítmény igazgatója, Márton Mária egy interpellációra. A ligeti strandon télre sátrat szoktak a medencék fölé húzni, hogy a hideg hónapokban is lehessen edzéseket tartani. Ezért javasolta korábban az egyik önkormányzati képviselő, Rébeli-Szabó Tamás , hogy – mivel egy új ponyva legyártása akár 5 hónapba is telhet – időben hozzá kell fogni egy újnak a beszerzéséhez.Abba, hogy milyen sátrat, illetve milyen technikai megoldást alkalmazhatnak Szentesen, a katasztrófavédelemnek is van beleszólása – derül ki a válaszból. Valamilyen megoldást őszig mindenképpen találni kell, foglalt állást Márton Mária. A tao-forrásra számítottak, de azt a vízilabdaklub másra szeretné költeni, így esetleg pályázati forrás jöhet szóba. Rébeli szerint viszont a tao-forrást a klubtól függetlenül maga az üdülőközpont is igénybe tudná venni. A választ sem ő, sem a többi képviselő nem fogadta el.