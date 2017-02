Segítőkész munkahely a közutasoké: fotózni készült, végül vért adott

– A Vöröskereszt terjeszti fel a cégeket az elismerésre. Tavaly mi kaptuk a véradóbarát munkahely címet Csongrád megyében – hallottuk Szécsényi Ferenctől, a Magyar Közút NZrt. Csongrád megyei igazgatóságának munkatársától, aki a szentesi üzemmérnökségnél szervezi a véradásokat.– Eleinte csak egyszer, ma már évente 4-5 alkalommal tartunk ilyen eseményt a cég dolgozóinak, most is több mint 50 ember jött el. Ez a megyei létszámunknak majdnem a negyede. Rábeszélni senkit nem kell. Már kérdezik előre: mikor lesz legközelebb. A szabadnapjukon is bejönnek, mondhatjuk, divat lett náluk a segítségnyújtás. Sokszor a családtagok is kedvet kapnak.A cégnél a ma már nyugdíjas szakszervezeti vezető, Kovács István honosította meg a rendszeres véradást. Egy szombathelyi kolléganőjük súlyos betegségben szenvedett, rajta próbáltak először segíteni.– Sajnos nem sikerült, viszont a donációt tovább folytattuk. A jó szokás az egész társaságnál, szerte az országban elterjedt, erre nagyon büszkék vagyunk. Ma is jöttek volna még többen is, de még tart a téli ügyelet, sok kolléga nem tudta megoldani, hogy itt legyen.– Engem csak arra kértek, hogy csináljak egy-két fotót, végül életemben most először én is beültem az egyik székbe – nevetett az ugyancsak szentesi Sztojka László – Nem bántam meg. Érdekes, hogy a többiek példája mennyire viszi az embert magával! Most, hogy túl vagyok rajta, nagyon jó érzés. Tartottam tőle, hogy lesz belőle egy kis ájulás, de fölösleges volt az aggodalom. Mindenkit arra biztatok, próbálja ki!