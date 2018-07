Sokan azt hiszik, a 30-as tábla csak dísznek van

Marton György és felesége szeretnék, ha a nyugodt, kertvárosi részben a gyorshajtók sem zavarnák meg a rendet. Fotó: Kovács Erika

Szentes kertvárosi részében található a Honvéd utca. A házakkal szemben a Kurca folyik. A kertvárosi részben a gépjárművek csak 30 kilométer per órás sebességgel közlekedhetnének, de sokan átlépik a sebességhatárt. Ez okoz az ott élőknek problémát. – Szép számmal vannak, akik 60 és 100 között hajtanak az utcában – mondta az egyik ott lakó, Marton György. – Három helyen is ki van téve a 30-as tábla. Sőt, a város határában külön felhívják az autósok figyelmét, hogy a 30-as sebességkorlátozás a teljes kertvárosi részre érvényes – folytatta a férfi. Amíg beszélgettünk, addig is sok autó suhant el az utcán. Ha mért volna traffipax, némelyik sofőrnek biztosan bírságot kellett volna fizetnie.– Nagyon sokan járnak erre kerékpárral, sőt, gyalog is, különösen tavasztól késő őszig. Babakocsit is szívesen tolnak erre a szülők, vagy éppen kicsi gyerekekkel jönnek, akik két lábbal hajtják magukat a kismotoron vagy a futóbiciklin. Kénytelenek az úton menni, mert nincs kerékpárút, de sok helyen még járda sincs a házak előtt – vette át a szót a felesége, Marton Györgyné. Férje hozzátette, korábban még előfordult, hogy mért erre a traffipax. Egyszer még őket is megbüntették az utca elején a sebességhatár kismértékű túllépése miatt. Azonban már évek óta nem látták erre a mérőt.A házaspár arról is beszélt, hogy korábban még fekvőrendőr is volt az utcában, de úgy tudják, az út felújítása után a lakók kérésére nem tették vissza. Voltak, akiket zavart. – Minket viszont senki nem kérdezett meg erről. Több utcabelivel is beszélgettünk, hogy legjobb volna összedobni a pénzt, és venni egy fekvőrendőrt, de bennünket biztos megbüntetnének ezért, úgyhogy maradt gondolati szinten az ötlet – említette meg a férj.– A Honvéd utcai lakóknak ki kellene alakítani egy közös álláspontot a fekvőrendőr ügyében – válaszolta megkeresésünkre Szirbik Imre, Szentes polgármestere, aki megerősítette, a lakosság kérésére szüntették meg az utcában a fekvőrendőröket. A polgármester ugyanakkor az ilyen esetekben a műszaki akadályok hatásosságában hisz, mivel a gyorshajtóknak mindegy, hogy milyen táblát, milyen csíkot teszünk ki, nem veszik le a lábukat a gázról, csak akkor, ha a kocsijuk állapotát féltik. A polgármesternél rákérdeztünk a járdára is, ami az utcában hol van, hol nincs. Elmondta, megvizsgálják a helyzetet.A Honvéd utcaiak problémájával megkerestük a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságot is. A sajtóosztály azt válaszolta, a rendőrség figyelemmel kíséri a forgalom alakulását, figyelembe veszik a lakossági bejelentéseket, egyeztetéseket folytatnak az önkormányzatokkal a forgalomlassító lehetőségekről.