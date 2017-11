Sprintelni kell a kertvárosi boltig Szentesen - galéria

– Szedni kell a lábunkat, ha át akarunk érni. De a zebra messze van, senki nem gyalogol el odáig csak azért, hogy szabályos legyen – hallottuk Barna Erzsébettől. A szentesi kertvárosban, a boltnál néztünk szét, ahová a helyiek egy zebrát szeretnének. Az ügyre egy képviselő, Chomiak Waldemar hívta fel a figyelmet.A nagy forgalmú üzlet egy kanyarban van. Igaz, hogy az egész lakótelepen óránkénti 30 kilométeres sebességkorlátozás van érvényben, ezt azonban alig néhány autós tartja be. A vásárlók szinte rákényszerülnek, hogy szabálytalanul, veszélyes helyen keljenek át, ha a boltba igyekeznek. Tény, hogy nem sokkal távolabb van egy zebra, de valóban nem életszerű, hogy az emberek egy jókora vargabetűt megtéve azon át menjenek át a túloldalra, majd vissza. Egy új átkelőre lenne szükség, ez azonban eddig pénz híján nem valósult meg. A városháza műszaki osztálya szerint ők már két éve is megvizsgálták a lehetőségeket, de nem találtak forrást. A tervezéssel és az engedélyeztetéssel együtt a zebrát becsléseik szerint közel 1,5 millió forintból lehetne kialakítani. Ha még a közvilágítást is módosítani kell hozzá, akkor plusz egymilliót kell ehhez keríteni. Azt ígérték: ha jövőre az önkormányzat félreteszi ezt a pénzt, rajtuk nem fog múlni.