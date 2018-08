Súlyos balesetet szenvedett Cseuz László - tönkrement a kerékpár is, amellyel több olimpiára eltekert

Cseuz László 2012-ben így ért haza a londoni olimpiáról.

Cseuz László idáig hét olimpiára biciklizett el, és a 2020-as tokiói világeseményt sem akarja kihagyni. Ebben mostani balesete sem gátolhatja, már most jelezte, ha az egészségi állapota is megengedi, akkor nyolcadik olimpiájára, Tokióba is elteker.

Bár, azért szívében mégis örökké szentesi marad a 74 éves nyugdíjas testnevelő. A helyi önkormányzat sportreferenseként dolgozó Cseuz Lászlót szenvedélyének hódolva, biciklizés közben, Székesfehérváron érte baleset.A kerékpárost egy nagy sebességgel érkező motoros gázolta el hátulról. Laci bácsit a mentők a helyi kórházba szállították, ahol kiderült, eltört az orrcsontja és három helyen a medencecsontja, emellett több helyen komoly zúzódásokat szenvedett. Egyelőre nem tudni, mikor hagyhatja el a kórházat a sportember, aki elmondta, nem észlelte a balesetet, hanem már csak azt, amikor földet ért. Komoly fájdalmai vannak, a felépülése is hosszú ideig elhúzódhat, mivel az orvosok nem javasoltak műtétet.A karambolban a több olimpiát is megjárt kerékpárja is használhatatlanná vált, ezért