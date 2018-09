Sűrű lesz a szentesi ősz - bemutatták a szeptemberi programokat

Mozgalmas hét előtt áll a Kurca-parti város, a szeptemberi programokat egy sajtótájékoztatón mutatták be a városházán. – Egy olyan kulturális, sport- és rendezvénykavalkád lesz a városban, amiben nem csak a szentesiek találhatják meg a maguk ízlésének és érdeklődésének megfelelő programot, hanem vendégeket is vonzhat – jelentette ki Szirbik Imre polgármester.A kínálatot elnézve továbbra is úgy tűnik, inkább több kisebb rendezvényt kínál a város, mintsem kevesebb, de nagyobb költségvetésű programra koncentrálna.Az előttünk álló programsorozatot a fogyatékkal élők A szeretet mindent elfogad című vetélkedője indítja. Puskásné Halál Ágnes, a Gondozási Központ vezetője elmondta, idén tizennyolc csapat versenyez majd, köztük az újszentesi is.

A hétvége a bor- és pálinkaünnep, illetve a Térfesztivál jegyében telik. Bertók Róberttől megtudtuk, a pénteken kezdődő rendezvényen négy borvidék nyolc kiállítója lesz kint, mellettük három pálinkaház is kínálja portékáit.

A Térfesztivál programjait Kovács Zsuzsa ismertette. A látogatók láthatnak zumba tánccsoportokat, amerikai autókat és mazsoretteket is, viszont zenei téren húzónévnek a tavalyi Caramel után idénre már csak a leporolt TNT zenekar és Torres Dani jutott.

A jövő hét a közlekedésé Szentesen, a Mobilitás hetén több kisebb, főleg óvodásoknak szóló programmal várják az érdeklődőket. A hétvége megkoronázása sportos szemmel nézve a Csongrád–Szentes gÁt-futás, ha valaki a kultúra felé kacsintgat, akkor pedig a Horváth Mihály Gimnázium dráma tagozata negyvenéves fennállásának ünnepségét ajánljuk, aminek a csúcsa a szombati gálaműsor lesz a Dr. Papp László sportcsarnokban.