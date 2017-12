Szálláshely lehetne a ligeti épületből: segítséggel hoznák rendbe az egykori úttörőházat Szentesen

A ház a 19. században gőz- és kádfürdőnek épült, de úttörőház, iroda, játszóház funkciót is betöltött hosszabb-rövidebb ideig. Pár éve egy gazdasági társaság pályázatból szeretett volna belőle szállodát kialakítani, a cég később megszűnt. Most azonban ismét olyan felhívások jelentek meg, amelyeket kihasználhatna a város, mondta Szirbik Imre polgármester.– Gyógyászati és wellness célú pályázatokról van szó. Illetve szálláshelyfejlesztésről is, erről azonban tudni kell, ha nyerünk, komoly önerőre lesz szükség. Érdemes lenne a testvérvárosunkkal, Újszentesssel összefogni, mert a magyar–román pályázatokban nagy lehetőségek vannak: városképi jelentőségű vagy műemlék jellegű épületek újulhatnak meg a segítségükkel – mondta. Az épület aránylag jó állapotban van, akár egy országosan egyedülálló fürdő válhatna belőle ismét. Az üzemeltetést azért kellett átruházni a szomszédos üdülőközpontra, mert csak ilyen profilú üzemeltető pályázhat. Dömsöd Mihályné önkormányzati képviselő azt kérte: ha esetleg nyer a város, a szomszédos strandon a kemping és az üdülőházak akkor se szoruljanak háttérbe.