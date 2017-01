Száz hónap alatt térülne meg a parkolóóra

Szerinte egy új készülékre volna szükség az utcának a József Attila utca felőli végén. Azoknak, akik jegyet szeretnének vásárolni, nagyon sokat kell gyalogolniuk, egészen a Kossuth utcáig – érvelt. A városellátó intézmény most arra hívta fel a figyelmét: a szóban forgó környéken, a tejbolt előtt már van egy jegyautomata. Annak a havi bevétele 16 ezer forint. Mivel egy ilyen eszköz több mint 2 millió forintba – használtan is legalább 1,3 millióba – kerül, nem éri meg még egyet telepíteni. Az óránkénti 130 forintot előreváltott jeggyel vagy mobiltelefonnal is rendezhetik a szentesiek.