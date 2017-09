Szegvári fotós buktatta le Mága Zoltán és Barbra Streisand kamuképét

A rajongók nagy része örömmel fogadta Mága Zoltán, a jótékonykodásáról elhíresült hegedűművész Facebook oldalán a Barbra Streisanddal közös fotót, voltak, akik gratuláltak is. Azonban ha avatott szem nézi meg közelebbről a képet, láthatja, hogy manipulált - mondja a fotográfus, aki felfedezte a "hibát".

Fotó: Purgel Zoltán

„Aki egy kicsit is ért a fotózáshoz vagy a Photoshophoz, az láthatja, hogy ez a kép egy hamisítvány (…) Persze hívei gratulálnak a közös képhez, én feltettem az eredeti képet is az oldalára, hozzá is szóltam, de művész úr letörölte, s engem pedig letiltott" - írta a szegvári fotográfus, Purgel Zoltán facebook oldalán. A kamu fotó híre egy órán belül felkerült az Indexre – Mága Zoltán oldalára pedig hamarosan újra kikerült a kép a következő magyarázattal:

Hahó Barátaim!

Ezt a fotót ajándékba készítették számomra a kollégáim, mert régi nagy álmom, hogy egyszer színpadra léphessek a dívával. Ezt a kis kedvességet szerettem volna megosztani Önökkel. Bár voltak, akik félreértették, remélem Önök azért értékelték, hogy már "legény koromban" is a minőségre és a legjobbra törekedtem. Ha én nem is, Barbra Streisand művésznő biztosan örök fiatal marad és a kétszeres Oscar-díjas, háromszoros Golden Globe-díjas és többszörös Grammy-díjas amerikai színésznő, énekesnő az Önök kedvence lesz még hosszú-hosszú évtizedeken át.

És ki tudja, egyszer még az álmaink is valóra válhatnak!

Megkérdeztük a Szegváron élő fotóst, pontosan miről ismerte fel, hogy a közös fotó nem lehet valódi? A rajongók nagy részének nem tűnt fel, hogy a kép manipulált, de azért voltak, akik csalást kiáltottak. Az első az arcok megvilágítása.

A manipulált kép...

- Mágát elölről, Streisandot jobboldalról éri a műtermi világítás. Ilyen irányított fényt műteremben nehezen tudnak létrehozni. Mága arca ráadásul életlen, tévedésből a hegedűje lett éles – sorolta Purgel Zoltán, aki miután gyanút fogott, lementette a fotót, és rákeresett a hasonló felvételekre a google programjával. Rögtön kidobta a kereső Celine Dion és Barbra Streisand képét, amelyről előbbit levágták, és a helyére került a jótékonykodásáról elhíresült hegedűművész. Az eredeti posztot ugyan levették az oldalról, de maradt rá bizonyíték, mert a szegvári fotós képernyőfelvételt készített róla.

...és az eredeti.

- Még az is megfordult a fejemben, hogy valaki Mága nevében trollkodik – árulta el a fotós, aki furcsállja: ha a poszt csak egy vicc volt, miért az volt az első reakció a leleplezésére, hogy a hozzászólását törölték, őt magát pedig kitiltották az oldalról? Ha nem volt vicc, akkor pedig hogyan gondolhatták, hogy nem buknak le vele az internet korában?

Az igazság odaát van – annyi a biztos, hogy Mága Zoltán nem fotózkodott Barbra Streisanddal, de persze lehet, hogy előbb-utóbb teljesül nagy álma. Viszont beindult a mémgyár, az indexen szép gyűjteményt találnak az alkotásokból.