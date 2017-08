Szelektív hulladékban úszik a malom környéke, a polgármester türelmet kér

Szarka Istvánné azt mondja, nem győznek a férjével rendet csinálni. Fotó: Kovács Erika

– Most még csak néhány zsák van a szelektív gyűjtők mellett. De vasárnap estére már a lépcsőig ér a szemét – mutatta Szarka Istvánné. A nagymágocsi asszony családja két évvel ezelőtt vásárolta meg a Hunyadi és a Mátyás király utca találkozásánál lévő egykori malmot. Szarkáék most terményt tárolnak benne. – Az épületünk melletti közterületen áll a három szelektív gyűjtőkonténer. Sajnos nem mindenki használja rendeltetésszerűen. Még ha üresek, akkor sem mindenki a konténerbe pakol. Körberakják vele a malmunkat. Nemegyszer találtunk már a falnak támasztva tévéképernyőt, amit itt nem is lehetne elhelyezni – háborgott az asszony. Azt mondta, az épület mögötti egykori férfivizeldét is telepakolták szelektív hulladékkal. Ezért hagyták, hogy körbenője az orgonabokor, ne lehessen bemenni.– Többször kértem a polgármestert, tegyenek már valamit. Végül úgy másfél hónappal ezelőtt megengedte, hogy a malom előtti kis tér másik végébe húzzuk át a szelektív szigetet. Csakhogy a múlt pénteken a közmunkások visszahozták az eredeti helyére. Kezdődött elölről az egész. A hétvégén megint elárasztották a környékünket hulladékkal. Hétfőn bementem a polgármesterhez. Azt mondta, ott maradnak a konténerek, ahol most vannak. Elkezdtünk vitázni. A vége az lett, hogy a polgármester felszólított, hagyjam el a hivatalt – panaszolta Szarka Istvánné, aki elmondása szerint sírva távozott az épületből. Arról is beszélt, hogy az önkormányzat többször is felajánlotta, megveszik az épületet. Nem adták el.

– A szelektív szigetet azért kellett visszahúzni a régi helyére, mert nagyon rontotta az utcaképet az új helyén. Ott is sok mindent mellédobáltak az emberek – mondta Szebellédi Endre polgármester. Hozzátette, a konténereket egyébként a szemétszállítással megbízott cég kezeli, ők gondoskodnak az ürítéséről, nem az önkormányzat. Azt is mondta, az önkormányzat azért ajánlotta fel Szarkáéknak, hogy megveszi a malmot, mert az épület nagyon rossz állapotú. A terménytároló körül megszaporodtak a rágcsálók, erre a környékben élők panaszkodtak. Kerestek volna forrást az állagmegóvásra.– Azért kértem Szarka Istvánnét, hogy távozzon a hivatalból, mert káromkodva kiabált. Erre tanúk vannak. Megköszöntem, hogy bejött, és mondtam, hogy ott beszéljen így, ahol ezt hagyják. A polgármesteri hivatalban nem lehet – tette hozzá a polgármester. – Nagyjából két hónap múlva megoldódik a kérdés. Akkor mindenkinek saját szelektív gyűjtőedénye lesz. Addig kérem a Szarka család türelmét. A lakosságtól pedig addig is azt várjuk el, hogy a megfelelő módon használják a gyűjtőszigetet.