Szennyvízberuházás: az önkormányzat osztaná a megmaradt pénzt, de nincs listája - 9 millió visszajár a mágocsiaknak

– A szennyvízberuházás kapcsán életre hívott víziközmű-társulat 2015-ben fejezte be a munkáját. Jogos volt a lakosság észrevétele, hogy ha már lezárult a projekt, akkor miért működik még mindig a társulat – mondta Szebellédi Endre, Nagymágocs polgármestere. Ez ugyanis pénzbe került, havonta több százezer forintba, amit a lakossági hozzájárulások megmaradt összegéből finanszíroztak. A társulat, mint most kiderült, decemberben már megszűnt. De erről az önkormányzat a mai napig nem kapott hivatalos értesítést. A Céginfó nevű internetes oldalról tudják.



– A megszűnést a lakossággal egyetértésben természetesen mi is szorgalmaztuk. A folyamatot egy éve indította el a szervezet. Azt kértük a társulat vezetőjétől, hogy a megszűnés dátumáról küldjenek hivatalos értesítést, illetve azt is, hogy adják át az iratokat. Sem az értesítés, sem az iratátadás nem történt meg – folytatta a polgármester.



Legutóbb tavaly nyáron írtunk a víziközmű-társulatról (2017. július 23.: Szennyvízügyben tiszta vizet szeretnének: nem tárgyal a nagymágocsi képviselő-testülettel sem a társulat vezetője). A nagymágocsiak már tavaly szerettek volna többet megtudni a befizetéseikből megmaradt pénz sorsáról. Egy évvel ezelőtt ugyanis faluszerte nagy felháborodást váltott ki, hogy a társulat elnöksége 100–320 ezer forint közötti összeget, ahogy a helyiek fogalmaztak, jutalmat szavazott meg saját magának, holott induláskor ingyen vállalták a feladatot.



Úgy tudjuk, 2015-ben, mivel a szennyvízberuházási projekt támogatottsága 85 százalékosra nőtt, ezért a lakossági hozzájárulásokból a nagymágocsiak fejenként 80-90 ezer forintot kaptak vissza. A többi pénzből működött tovább a társulat.



– Tavaly ősszel, megállapodásunk alapján, a víziközmű-társulat átutalta az önkormányzat különszámlájára a megmaradt pénzt, 9 millió 98 ezer 128 forintot. Tavaly a lakosság több fórumon is kérte, hogy a megmaradt pénzt osszuk vissza, amivel az önkormányzatunk is egyetértett – közölte a polgármester. A pénz azonban hiába van a számlán, a visszaosztás nem történt meg. Ennek is oka van.



– Mivel nem kaptuk meg az iratokat, így nem tudjuk, hogy hányfelé és kiknek kellene visszaosztani a megmaradt pénzt. Az elnökség pedig nem kommunikál velünk – tette hozzá Szebellédi.



Mi is próbáltuk felhívni a megszűnt társulat elnökét, de nem vette fel a telefont.