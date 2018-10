Szentes, a virágváros

1995 óta rendezik meg a Communities in Bloom, Virágzó Közösségek nemzetközi pályázatot, ahol idén először indulhattak magyar települések. Szentes a város, míg Tihany a falu kategóriában indult.



A versengésen olyan településeket kerestek, amelyek kiemelt feladatuknak tekintik a környezettudatosságot és a városkép szépítését, mindezt a helyi lakosok bevonásával. Azt is vizsgálta a nemzetközi zsűri, hogy mekkora figyelmet fordítanak a települések a közösségi zöld területek fejlesztésére.



A Kurca-parti városnak olyan településekkel kellett összemérnie magát, mint a kanadai Beaumont, Brooks és Rosemere, a walesi Llandudno és a belga Nieuwpoort. Szentes a Víziutak védelmi kezdeményezése című projektjével nevezett, ezt még júliusban ellenőrizték egy helyszíni bejárással. A szakemberek egytől öt virágig értékelték a pályázó településeket, a legjobbakat pedig tovább minősítették arany, ezüst és bronz fokozattal, emellett különdíjakat is kiosztottak.



A városok kategóriájában a szentesi pályázat idén a legmagasabb, ötvirágos minősítést érte el, az „ötvirágosok" között pedig ezüst fokozatot kapott a város, mindössze huszonegy ponttal lemaradva az arany minősítéstől. A zsűri a Kurca rehabilitációját, a vízutak védelmében végzett munkát emelte ki.



Szirbik Imre polgármester elmondta, nagy megtiszteltetés a város számára az ezüst minősítés. – Köszönöm mindenkinek, aki nevében átvehettük ezt a díjat. A szentesieké ez az elismerés, azoké, akik mindennap élik, otthonuknak érzik, gondozzák ezt a várost. A cél, hogy magunknak otthont jelentsen ez a település, mi, szentesiek lássuk szépnek, érezzük otthont adónak, és másoknak is büszkén mutathassuk meg – értékelte a nemzetközi díjat Szentes polgármestere.



Az elismerést Szirbik Imre, Antal Balázs Tibor önkormányzati képviselő, Berezvai Csilla főkertész és Szántai Szilvia pályázati referens vette át Kanadában. Nem jöttek haza üres kézzel. A szentesi delegáció ezüst minősítést vehetett át Kanadában.